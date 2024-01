Lazio e Roma torneranno a sfidarsi in Coppa Italia dopo lo storico 26 maggio

Il Derby di Roma è come il gioco d’azzardo, regala adrenalina a più non posso ed è imprevedibile. Per chi frequenta portali dedicati ai giochi e alle scommesse sportive di operatori come 22bet casinò è chiaro cosa significhi un derby da dentro e fuori. Per chi vive a Roma è chiaro a prescindere. Nella Capitale ci sono due fedi: quella cattolica che rimanda al Vaticano e quella calcistica che rimanda all’Olimpico. Mentre i romani concordano sul Papa e sulla religione cattolica, sull’altra fede si dividono in modo viscerale: romanisti e laziali non si amano. Vincere un derby vale vincere una Coppa o un campionato.

Se poi il Derby, come quello in programma oggi, regala l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, la sfida vale doppio. Una andrà avanti, l’altra terminerà il proprio cammino in Coppa Italia. È un derby di Roma in cui si affrontano due personalità divisive e rudi come Sarri e Mourinho. I due sono al settimo confronto da avversari, il sesto in un derby della Capitale, con il bilancio a favore di Sarri: 3 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta.

Mister Sarri è diretto, Mourinho è più criptico. A distanza di 11 anni dallo storico confronto del 26 maggio 2013, sarà un derby da dentro o fuori. Sarri ha dichiarato. “Non mi piace la Coppa Italia per com’è strutturata. A noi non interessa il passaggio del turno, bensì il derby: vogliamo vincerlo per il nostro popolo”.

Per i bookmakers tra Lazio e Roma non c’è una squadra nettamente favorita. Sarri non ha disponibili Luis Alberto e Immobile ma ha le valide alternative. Mourinho dovrà fare a meno di N’Dicka e Aouar, impegnati nella Coppa d’Africa.

Fischio d’inizio oggi mercoledì 10 gennaio, ore 18.00 presso lo stadio Olimpico. La Lazio sta lottando per riagganciare il quarto posto in Serie A, ma non snobba la Coppa Italia. La Roma di José Mourinho sta attraversando una fase particolare di alti e bassi e punta a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. La Roma non vince la Coppa Italia dal 2008, ma a pesare è la sconfitta rimediata nella finale del 2013 contro la Lazio.

L’ultimo precedente tra Lazio e Roma in gare ufficiali risale al 12 novembre 2023. Nella gara di campionato disputata in casa dei biancocelesti appena prima della sosta per le nazionali il risultato fu di 0-0.

La Lazio è priva di Luis Alberto e Ciro Immobile. Entrambi presentano problemi muscolari e dovrebbero rientrare non prima della settimana prossima. La Roma attende il recupero di Chris Smalling, mentre per rivedere in azione Tammy Abraham servirà ancora tempo. Evan N’Dicka e Houssem Aouar sono impegnati in Coppa d’Africa. Queste le probabili formazioni. Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri. Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Huijsen; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.