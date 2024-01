Numeri da record per Milan-Atalanta di Coppa Italia

Milan-Atalanta, in programma a San Siro questa sera alle 21, fa registrare numeri da record. Ampiamente superata quota 50mila tant’è che il club rossonero ha aperto anche il terzo anello dello stadio meneghino. Sono tantissime le puntate attraverso bookmakers come Ivibet dove è possibile vedere in tempo reale l’andamento delle previsioni sulla gara valida per i quarti della Coppa Italia.

Galvanizzato dalla schiacciante vittoria contro l’Empoli in campionato, il Milan di Pioli si appresta a scendere in campo per la Coppa nazionale contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Stefano Pioli potrebbe optare per Mike Maignan tra i pali e una difesa a quattro con Davide Calabria, Matteo Gabbia, Simon Kjaer e Theo Hernandez. A centrocampo Ruben Loftus-Cheek, Yacine Adli e Tijjani Reijnders. In attacco, insieme a Christian Pulisic e Rafael Leao, ci dovrebbe essere Luka Jovic, un giocatore che al momento non ha disatteso le aspettative su di lui.

Queste le probabili formazioni di Milan-Atalanta. Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Jovic, Leao. Allenatore: Stefano Pioli. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Sarà il signor Marco Di Bello della sezione arbitrale di Brindisi a dirigere Milan-Atalanta, gara dei quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024. I suoi assistenti saranno Valerio Colarossi di Roma 2 e Francesca Di Monte di Chieti, IV ufficiale Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, V.A.R. Paolo Valeri di Roma 2, A.V.A.R. Antonio Di Martino di Teramo.

L’osservato speciale della gara sarà l’ex rossonero Charles De Ketelaere. Il belga, in Coppa Italia contro il Sassuolo, ha aiutato l’Atalanta a guadagnarsi il quarto di finale e avrebbe convinto la Dea a riscattarlo. I numeri del belga sono positivi e l’Atalanta sta pensando di riscattarlo. I 22 milioni, più i 3 per il prestito, da versare nelle casse dei rossoneri non sono pochi. La società bergamasca deve dare una risposta a fine stagione e non ha fretta, però è probabile che la sua avventura all’Atalanta possa continuare.

Considerando poi che Scamacca e El Bilal Toure hanno rispettivamente 25 e 22 anni, quest’ultimo proprio come CDK, sono stati reinvestiti per l’attacco del presente e del futuro i soldi incassati dalla cessione di Hojlund. Con il Club Brugge, De Ketelaere ha giocato 120 partite segnando 25 gol, al Milan non è riuscito ad andare in gol in nessuna delle 40 gare disputate, mentre all’Atalanta è già a quota 6 centri in 21 gare. Il belga è tornato a fare vedere ciò di cui era capace dopo una stagione vissuta nell’ombra. Per lui la sfida contro il Milan sarà molto importante perché dovrà definitivamente scacciare i fantasmi del passato e provare il colpaccio ai danni della sua ex squadra. Ci riuscirà? Bisognerà attendere poco per il responso.