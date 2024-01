Tendenze 2024: la porcellana da tavola, tra tradizione e innovazione

Il nuovo anno è arrivato e con lui le tendenze in fatto di arredamento. Nel dinamico mondo dell’allestimento, un materiale fra tutti si posiziona come una scelta strategica in grado di coniugare tradizione e innovazione: la porcellana.

Con raffinatezza intramontabile, infatti, sarà uno dei principali protagonisti sulle tavole degli italiani, sia negli alberghi che nei ristoranti, fino dentro le case: non solo delizierà la vista, ma renderà l’esperienza culinaria un vero momento di piacere.

La porcellana, così elegante e resistente, è perfetta per rendere unica qualsiasi mise-en-place e grazie alla vasta gamma di forniture pensate appositamente per il settore Ho.Re.Ca oggi è un materiale accessibile a tutti, pensato con forme eleganti e proporzioni studiate con attenzione: dai piatti, alle tazze, agli accessori.

I migliori oggetti di porcellana per apparecchiare la tavola

La selezione degli oggetti di porcellana per l’apparecchiatura della tavola è un’arte che richiede una meticolosa cura e un’attenzione particolare ai dettagli.

Tra le opzioni più apprezzate spiccano le ceramiche raffinate, che sono vere e proprie opere d’arte capaci di coniugare eleganza e resistenza. Esploriamo alcuni esempi:

I piatti, con la loro forma innovativa, si presentano come veri protagonisti. A differenza del passato, oggi possiamo trovare creazioni straordinariamente originali, che seguono linee sottili e moderne o presentano geometrie audaci.

Ogni piatto diventa così un elemento distintivo, non solo funzionale, ma anche un complemento estetico che arricchisce la tavola.

Le varietà di design disponibili permette di adattare la scelta al tema o allo stile, contribuendo a creare un’atmosfera unica.

Le tazze e i bicchieri non sono da meno, con un design accattivante che aggiunge un tocco di sofisticatezza alla tavola. Forme ergonomiche, manici eleganti e dettagli raffinati trasformano l’atto di sorseggiare una bevanda in un’esperienza di piacere.

La scelta accurata di tazze per il the e il caffè o bicchieri per l’acqua contribuisce a definire lo stile complessivo dell’apparecchiatura, creando un’armonia visiva che delizia gli ospiti.

Accessori come vassoi e ciotole completano l’ensemble, diventando elementi chiave per presentare i piatti in modo impeccabile.

I vassoi, eleganti e funzionali, permettono un servizio raffinato e agevolano il trasporto di portate speciali. Le ciotole, declinate in varie dimensioni e forme, offrono spazio per contorni o per mise-en-place più creative.

In sintesi, gli oggetti di porcellana rappresentano un’opportunità per esprimere creatività e stile.

Come creare una mise-en-place con arredi in porcellana

Soprattutto nei ristoranti, l’arte di apparecchiare i tavoli in modo elegante e preciso riveste un ruolo cruciale per plasmare l’esperienza complessiva dei commensali.

La creazione di una mise-en-place di porcellana si evolve così da una semplice disposizione di piatti e posate a un’espressione artistica. Non si tratta solo di fornire uno spazio fisico per i cibi e le bevande, ma di realizzare un’atmosfera visiva e tattile che stimoli i sensi.

La scelta dei colori, delle forme e degli stili diventa cruciale per raggiungere l’armonia visiva desiderata.

L’attenzione non si limita solo agli oggetti in sé, ma si estende anche alla loro personalizzazione: dall’incisione di loghi aziendali, alle palette coordinate, ogni dettaglio aggiunge un livello di esclusività e originalità.

Accogliere gli ospiti con eleganza attraverso una mise-en-place speciale diventa dunque un atto di cura e rispetto per il servizio che si va ad offrire.

In questo senso, la porcellana non è più semplicemente un supporto fisico, ma un mezzo espressivo di valore e profondità per ogni tavola imbandita.