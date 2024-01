Il Milan di Pioli è sempre più sulla linea verde: la rinascita rossonera è qui!

Giovane e bello. Il Milan di Pioli è sempre più sulla linea verde. Sono risalite le quotazioni dei rossoneri come si può verificare su https://20bet.icu/it/, portale dedicato al mondo delle scommesse sportive. Se fino a qualche settimana addietro si dava il Milan per spacciato e Pioli quasi esonerato, oggi la situazione è cambiata. Cosa è successo? Il problema degli infortuni ha inciso pesantemente sul rendimento del Milan di Pioli. I risultati sono stati deludenti. Milan fuori dalla Champions e distante anni luce dal duo Inter Juventus. Ma il Diavolo ha tante vite e, senza fare praticamente al momento un grande mercato di riparazione, ha prelevato tanti giovani dalle sue giovanili vincendo la scommessa. Sia Milan, sia Juve, sia Roma hanno attinto in queste settimane dalla linea verde e hanno trovato campioni non solo per il futuro ma anche per il presente.

Mister Pioli ha attinto dalla squadra di Abate. Si deve in parte ad Ignazio Abate la “resurrezione” del Diavolo. Troppo presto per dire se ci sarà continuità. Ma Pioli ha puntato sui ragazzi inizialmente per sopperire alle tante assenze, ma ora in maniera stabile per allungare la panchina.

I rossoneri in queste ore hanno ovviamente fatto mercato. L’ultimo in ordine di tempo è Filippo Terracciano. Sempre un giovane, classe 2003. Il ragazzo ieri alla clinica La Madonnina di Milano ha sostenuto le visite mediche di rito che l’hanno portato a diventare un nuovo giocatore del Milan. Poi l’idoneità sportiva al Coni e la firma sul contratto di quattro anni e mezzo a Casa Milan.

La spesa ammonta a 4,5 milioni di parte fissa più 1 di bonus e il 10% della futura rivendita al Verona. Terracciano si lega al Milan fino al 2028. All’ex Verona un ingaggio da 1 milione più bonus. Il Milan ha battuto la Fiorentina interessata al ventenne. Terracciano potrebbe essere a disposizione di Stefano Pioli già per i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma mercoledì sera a San Siro alle ore 21. Con l’infortunio di Florenzi a Empoli e l’investitura di Theo come centrale, ci potrebbe essere subito spazio per Terracciano, che vestirà la maglio numero 38.

Il ritorno di Ibra in veste di dirigente, le scelte azzeccate tra i giovani e il calendario non sfavorevole, hanno permesso al Milan di Pioli di consolidare il terzo posto a +6 dalla Fiorentina quarta. Difficile al momento pretendere di più dal Milan…Ma il percorso è lungo. I rossoneri infatti avranno tutto il girone di ritorno per consolidare un posto per la prossima Champions e provare a dare fastidio al duo di testa. Ma anche per andare avanti in Coppa Italia e in Europa League. I portali di scommesse sportive sono tornati dalla parte del Milan.

Intanto sono stati designati gli arbitri per i quarti di finale di Coppa Italia, al via oggi 9 gennaio (ore 21) al Franchi con Fiorentina-Bologna: fischietto a Matteo Marchetti di Ostia Lido. Mercoledì alle 18 all’Olimpico il derby Lazio-Roma: tocca a Daniele Orsato della sezione di Schio. Sempre mercoledì ma alle 21 al Meazza c’è Milan-Atalanta, che sarà diretta da Marco Di Bello di Brindisi. Giovedì sera, infine, c’è Juventus-Frosinone allo Stadium: dirige Juan Luca Sacchi di Macerata.