Valanga in Val Formazza: morti Roberto Biancon di Arluno e Vanessa Gatti di Origgio

Incidente mortale in montagna, in alta val Formazza (Verbania). Una valanga ha travolto e ucciso due ciaspolatori lombardi, nella zona del Lago del Toggia, a circa 2200 metri di quota, a non molta distanza dal rifugio Maria Luisa. Le vittime sono Roberto Biancon, 53 anni di Legnano ma residente ad Arluno, e Vanessa Gatti, 30 anni di Saranno ma residente ad Origgio.

L’allarme è stato lanciato attorno alle 12 dai guardiani della diga che hanno assistito all’evento. In quanto tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese si sono portati sul punto della valanga e hanno iniziato una prima ricerca con l’Artva (Apparecchio per la ricerca dei travolti da valanga) con esito negativo.

Nel frattempo è stato allertato il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che, nonostante il forte vento in quota, è riuscito a sbarcare il tecnico e l’unità cinofila da valanga del Soccorso Alpino che hanno proseguito le ricerche individuando un primo corpo, quello dell’uomo, all’interno della massa nevosa. In seguito grazie alla segnalazione del cane da valanga, è stato trovato anche il corpo della donna che la forza della slavina ha spinto sino all’interno del lago.

Sul posto stanno giungendo l’elicottero dei Vigili del Fuoco con il nucleo sommozzatori per il recupero della salma in acqua e un’ulteriore squadra del Soccorso Alpino civile con un medico e della Guardia di Finanza per la constatazione dei decessi. I due, che dai primi accertamenti sarebbero residenti nella zona di Legnano, si erano avventurati in quella che è la parte più settentrionale del Piemonte, tra l’Ossola e la Svizzera.