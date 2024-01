Serie C NOW 20esima giornata il Crotone inizia bene il girone di ritorno con l’ampia vittoria contro il Catania. Giron, Gomez e Vinicius gli autori dei gol

Crotone 3

Catania 0

Marcatori: 32° Giron, 67° Gomez, 84° Vinicius

Crotone (3-5-2): Dini, Papini, Loiacono, Gigliotti, Tribuzzi, Petriccione (Pannitteri), Vinicius, D’Ursi (Bruzzaniti), Giron, Vuthaj (Vitale), Gomez. All. Zauli

Catania (4-2-3-1): Bethers, Zammarini, Curado, Lorenzini (Ceccarelli), Castellini, Zanellato (Dubickas), Quaini (Welbeck), Chirico’, Celli, Rapisarda, Costantino (Di Carmine). All. Lucarelli

Arbitro: Luca De Angeli di Milano

Ass. Alessandro Munerati di Rovigo

Giovanni Dell’Orco di Policoro

Quarto giudice: Domenico Leone di Barletta

Ammoniti: Vuthaj, Papini, Curado, D’Ursi

Angoli: 6 a 5 per il Catania

Recupero: 1 e 7 minuti

Spettatori: 4.096 euro 14.885,69

Mister Zauli: “Non pensare più al successo contro il Catania e guardare avanti alle prossime 18 partite che mancano alla fine del campionato. Per il Crotone questo percorso deve concretizzarsi bene cercando di lasciare meno punti per strada”.

Come alla prima giornata d’andata, quando il Crotone conquistò sul terreno del Cibali il primo successo stagionale, anche in occasione della prima di ritorno a campo invertito il risultato finale è stato favorevole per gli squali contro il Catania. Successo doveva essere per sedimentare la precedente sconfitta casalinga e così è stato. Le vittorie di Avellino, Benevento,Taranto, Picerno e Casertana, squadre a ridosso della capolista Juve stabia e meglio piazzate del Crotone, un motivo in più per conquistare i tre punti e rimanere nel gruppo che occupa l’alta classifica. Non era facile avere la meglio contro gli etnei entrati in campo con l’intento di continuare a risalire la classifica e la conferma doveva avvenire sul terreno dell’Ezio Scida. Gli ex pitagorici Curado, Zanellato, Chirico’, schierati in formazione non ce l’hanno fatta ad avere ragione di un Crotone che nel girone di ritorno, stando alle dichiarazioni della vigilia di mister Zauli, intende incamerare più punti di quelli conquistati nel girone d’andata per non perdere di vista la parte alta della classifica. Crotone senza lo squalificato bomber Tumminello e il difensore esterno Leo per motivi fisici, sostituiti rispettivamente da Vuthaj e Gigliotti che rientrava dopo un’assenza di molte giornate.

Mister Lucarelli non ha schierato Dubickas, Rocca, Chiarella rimpiazzati da Rapisarda, Celli, Costantino.

Calcio d’avvio da parte del Crotone senza alcuna particolare strategia a proposito della disposizione degli uomini. Pitagorici con la difesa a tre sostenuta da Giron a sinistra e Tribuzzi a destra in fase di ripiegamento. Petriccione regista e Vinicius mediano. Catania con Chirico’ e Costantino in attacco. Giocate al minimo sindacale senza alcun sussulto per qualche azione sia da una parte che dall’altra. Qualche giocata offensiva soltanto da parte dei pitagorici al settimo minuto con Giron che manda il pallone a sfiorare il palo e al diciassettesimo Gigliotti di testa fa gridare al gol ma il pallone sfiora il palo. Il vantaggio del Crotone al minuto trentadue con Giron che concretizza al meglio una punizione dal limite. L’assist pervenuto da Petriccione. Qualche minuto prima, ventottesimo, Vuthaj da dentro l’area calcia il pallone alto. Si abbassa il Crotone ad inizio ripresa e concede tre calci d’angolo di seguito. Ma sono gli squali che al minuto sessantasette raddoppiano. Lungo lancio di Petriccione per Gomez che entra in area e mette dentro il pallone. Il Crotone c’è e non lascia giocare gli etnei ormai consci della forza dei locali. Minuto ottantaquattro in seguito a calcio d’angolo Vinicius segna il suo primo gol stagionale, terzo per il Crotone. Il girone di ritorno è partito e le grandi si fanno sentire. Ora si attendono notizie dal calciomercato per un Crotone ancora più forte. Petriccione e Dini migliori in campo.