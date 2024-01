Il Tenore Saverio Alosa, figlio di Crotone, figlio della Calabria

Crotone – Dopo l’articolo fatto pochi giorni fa, sul concerto di fine anno a Crotone, dove ho riportato lo scritto di Cavallaro, so che è stata una meravigliosa serata, organizzata dalla Rai e dalla Regione Calabria, ma ho fatto un appunto sul discorso che gli organizzatori avrebbero potuto far salire sul palco qualche calabrese, artisti locali, abbiamo in Calabria una miniera di artisti, bravi cantanti o gruppi etno, rock, pop ect. Ho accennato al crotonese Saverio Alosa Tenore, un cantante che ha fatto carriera altrove e che ama la sua Crotone .. allora l’ho contattato, anche perché l’ho conosciuto qualche anno fa e lo seguo sul social .. Carissimo Saverio, so che vivi a Torino ma sei nato la o giù in Calabria, sono nato nella mia amata Crotone, solo che la mia famiglia si trasferì a Torino che ero ancora piccolo, e li ho iniziato gli studi, ma fin da quando ero per l’appunto piccolo, i miei genitori scoprirono che avevo uno straordinario talento per il canto. Ed infatti, a soli 7 anni mi son fatto scoprire partecipando allo Zecchino d’Oro regionale e li ho vinto già le prime qualifiche. Bravo, hai iniziato proprio in tenera età potremmo dire. Si si infatti, poi all’età di 10 anni ho iniziato a frequentare un coro di voci bianche, erano chiamati i “MAGNIFICAT” , un coro diretto da Padre Angelo Gila che vedendo ed ascoltando la mia voce, il talento c’è caro Saverio mi disse, e da qual giorno si dedicò ad insegnarmi le fondamenta del canto, che vuoi ero ragazzino ed ho appreso subito, anche perché mi piaceva tanto cantare. Grazie al coro feci dieci concerti all’Auditorium RAI di Torino e da lì ebbe inizio il tutto, ovvero la mia carriera artistica. Bravissimo hai iniziato bene direi, si si ed infatti alla età di 12 anni mi presentai partecipando a Bravo Bravissimo presentato all’epoca da Mike Buongiorno dove a detto dagli esperti suscitai un successo strepitoso, arrivai 5° ma per me era stato un successone essere li e gareggiare e soprattutto cantare .. Ti credo, l’entusiasmo tipico di un ragazzo che raggiunge un successo dopo l’altro ti carica di positività , si tantissimo e non solo da lì a breve mi chiamarono a cantare in America dove dovetti presentarmi davanti a giudici del calibro di Cristopher Reeve il segretario di Michael Jackson ecc.. devi credermi Rino, una grande emozione e la grande soddisfazione di essere arrivato primo, ovvero campione dello Star Search di Hollywood vincendo una borsa di studio di 5000 dollari che mi servirono per andare avanti con gli studi. Complimenti grande soddisfazione e immagino, non solo la tua felicità, ma anche quella dei tuoi genitori , verissimo e pena che di li a poco andai ad Oslo in Norvegia piazzandomi al secondo posto tra i più grandi talenti norvegesi. E poi ancora Campione d’Italia in Svizzera, partecipai ad un opera di Bussotti al Teatro Regio di Torino . Un successo dopo l’altro, più che successo per me era l’inizio della mia carriera che mi ha portato ad essere quello che sono oggi .. Poi venne il Concerto di Beneficenza alla palazzina di Caccia di Stupinigi per i bambini poveri dell’ex Jugoslavia in presenza di S.A.I Principe Sergio e sorella, il Cardinal Saldarin, il grande imprenditore Umberto Agnelli , l’immensa Giulietta Masini e tutte le più alte autorità di Torino. Pensa che un bel giorno mi trasferì a Crotone e non smisi mai di cantare e di farmi conoscere, tutti apprezzavano la mia voce e tutti mi amavano e rimanevano incantati dal mio straordinario talento, sai com’è dalle nostre parti in Calabria, sapendo che c’è uno bravo tutti lo cercano, tant’è che mi volevano in matrimoni e feste varie, ero molto giovane, e quelle serate non bastavano per vivere e quindi dovetti tornare nuovamente a Torino, per il lavoro, lasciando così la mia amata terra che non dimentico mai e che la porto sempre con me nel mio cuore .. Quindi hai iniziato a lavorare, ed il canto? A Torino continuai a cantare con varie orchestre, oltre a lavorare, la prima fu quella della bellissima Giusi Mercury che mi insegnò come si doveva stare su un palco dato, visto che per me era un esperienza assolutamente nuova e la seconda esperienza fu quella di Katty è L’Orchestra Piva. Be io che ti seguo sul social, vedo che canti un pò dappertutto, ho sentito Granada del mitico Claudio Villa , altri brani quali nessun dorma ect. ect .. si vero è da un bel pò di tempo che mi sto perfezionando nel canto lirico ma ho un sogno nel cassetto che è quello di cantare per la mia città, per la mia terra, “Crotone” e nel mio cuore spero al più presto di realizzare questo sogno. Te lo auguro con tutto il cuore perché te lo meriti. Spero che lo leggano quelli che si interessano di organizzare spettacoli e un bel giorno mi chiami e mi dici, Rino vieni a Crotone, sono a casa e canterò nella mia terra, ed io verrò a rivederti con piacere. Co Rino Logiacco