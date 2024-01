Christian Oliver morto in un incidente: era Jan Richter in Squadra Speciale Cobra 11

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la morte del popolare attore Christian Oliver, tedesco naturalizzato statunitense di 52 anni. Christian Oliver è morto nell’impatto di un piccolo aereo nel Mar dei Caraibi. Insieme a lui sono morte le figlie Madita e Annik di 10 e 12 anni e il pilota dell’aereo monomotore che era di proprietà dell’attore.

L’incidente si è verificato nei pressi di Petit Nevis una piccola isola delle Grenadine. L’aereo monomotore era partito dall’aeroporto J.F. Mithcell di Paget Farm a Bequia un’altra isola delle Grenadine e aveva St. Lucia come destinazione finale. L’aereo avrebbe avuto delle difficoltà subito dopo il decollo finendo nell’Oceano. I corpi di Oliver, del pilota e delle due figlie sono stati recuperati e trasportati all’obitorio di Kingstown dove saranno accertate le cause della loro morte.

La carriera di Christian Oliver era iniziata negli anni ’90 con Saved by the Bell: The New Class, spinoff della serie Bayside School, in cui aveva recitato solo in una stagione. In Italia è noto per Squadra Speciale Cobra 11 in cui ha recitato in 28 episodi tra il 2003 e il 2004 nei panni di Jan Richter. Tra gli altri suoi ruoli più famosi, Oliver è stato in Intrigo a Berlino del 2006 e in Speed Racer del 2008 dove era Snake Oiler. Inoltre ha recitato nella serie tv Sense 8 di Netlfix, recentemente è stato nel cast di Indiana Jones e il quadrante del destino.