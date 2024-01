Campoformido. Ezechiele Mendoza Gutierrez ucciso da un dominicano

Ezechiele Mendoza Gutierrez, 30 anni, cittadino italiano residente a Campoformido, di origine dominicana, è stato ucciso con un taglio alla gola causato da un coltello o da una bottiglia rotta. E’ successo a Capodanno alla fine dei festeggiamenti.

Fermato al confine un cittadino dominicano accusato di essere l’assassino di Ezechiele Mendoza Gutierrez. I Carabinieri hanno tenuto sotto controllo un’abitazione nella periferia di Udine, alla luce dell’ipotesi che l’uomo sarebbe potuto andare lì per nascondersi o vi sarebbe potuto passare. Il Procuratore di Udine, Massimo Lia, ha fatto sapere che il reato contestato è quello di omicidio volontario.

L’allarme alle forze dell’ordine è scattato attorno alle 8 di ieri con una richiesta di aiuto per una persona ferita, in una traversa di viale Palmanova, vicino a laghetto Alcione, il locale dove si è tenuto un Veglione. In base ad una prima ricostruzione degli investigatori, Ezechiele Mendoza Gutierrez sarebbe stato colpito alla gola al culmine di una lite, con un coltello o con una bottiglia rotta. Ezechiele è stato subito trasportato in ospedale dove era giunto in condizioni gravissime. Un paio di ore dopo il ricovero è morto per l’aggravarsi delle condizioni.

Un cittadino dominicano, fuggito poco dopo l’aggressione, è il principale sospettato dell’omicidio a Udine. La lite sarebbe scaturita da una discussione sorta per futili motivi.