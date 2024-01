Cos’è una stufa a legna con forno e perché ha tanto successo?

Difficile non avere mai sentito parlare delle stufe a legna con forno: uno dei sistemi più antichi e, allo stesso tempo, più moderni per riscaldare casa e cucinare dei piatti prelibati. Quello che forse non tutti sanno è che la stufa a legna con forno è sempre più diffusa, raggiungendo quote di mercato importanti negli ultimi anni.

I modelli di stufa a legna moderna con forno disponibili in effetti sono molti e con caratteristiche e design diversi, in modo da riuscire a soddisfare i gusti e le esigenze di riscaldamento di un gran numero di clienti. Quindi può essere interessante capire:

cos’è e come funziona una stufa a legna con forno – per capire quali sono le differenze rispetto a modelli più classici di stufe;

quali vantaggi comporta utilizzarla – in particolare la possibilità di cucinare piatti dal sapore unico, risparmiando sui costi tipici di utilizzo del forno elettrico;

quanto costa acquistarla – con i prezzi medi per i diversi modelli, a seconda delle dimensione e della potenza;

quanto si spende riscaldando casa con questo tipo di stufa – in modo da poter confrontare questo sistema di riscaldamento con quelli a GPL o metano.

Cos’è una stufa a legna con forno

Come già si può dedurre dal nome, una stufa a legna con forno è una classica stufa a legna dotata di un forno da utilizzare per cucinare grazie al calore generato dal fuoco. Calore che è anche quello che va a riscaldare l’ambiente all’interno del quale la stufa è inserita. La sua forma non differisce di molto da quella degli altri modelli di stufa: oltre al braciere, in cui viene caricato il legno, vi è però un forno.

Questo tipo di stufa a legna ha poi diversi registri, con cui regolare l’intensità del calore per una migliore cottura degli alimenti, e un termometro che permette di controllare sempre che il forno sia alla temperatura giusta e costante per cucinare piatti come torte dolci e salate, senza il rischio che rimangano poco cotte oppure che brucino.

I vantaggi di utilizzare una stufa a legna con forno

Scegliere di utilizzare una stufa a legna con forno per la propria casa comporta una serie di vantaggi importanti. A partire dal risparmio sulla bolletta energetica, grazie all’efficienza dei moderni modelli di stufa, per continuare con il fatto che si tratta di un sistema di riscaldamento e di cucina assolutamente rinnovabile e rispettoso dell’ambiente. Infatti il riscaldamento con stufa a legna con forno ha un livello di emissioni nocive particolarmente basso, soprattutto se confrontato con gli altri sistemi di riscaldamento che si basano su combustibili fossili come metano o GPL.

Dal punto di vista della cucina, scegliere una stufa a legna con forno vuol dire riuscire a preparare in modo semplice dei piatti saporiti e salutari. Infatti la cottura nel forno della stufa a legna richiede un utilizzo limitato di grassi e permette di effettuare cotture anche molto lunghe, a basse temperature, in modo da ottenere degli ottimi risultati anche con piatti particolarmente complessi.

Il costo di una stufa a legna con forno

Per quel che riguarda il costo una stufa a legna con forno non presenta grandi differenze rispetto alle stufe tradizionali. In realtà il costo dipende in particolare dalla potenza della stufa stessa e dal fatto che si tratti di una termostufa, quindi collegabile all’impianto di termosifoni.

A incidere sul prezzo delle stufe a legna con forno sono poi anche la dimensione del forno stesso: più è grande più il costo può essere elevato, e il fatto che siano presenti optional come il piano in vetroceramica. Ovviamente hanno un peso sul costo anche eventuali particolari finiture, come la presenza dello scomparto per il deposito del legno.

I prezzi delle stufe a legna con forno partono quindi da circa 500 euro per i modelli più piccoli e con potenza minore, fino ad arrivare a più di 1000 euro per i modelli di dimensioni maggiori e con una potenza più elevata.

Non bisogna dimenticare però che l’acquisto di una stufa a legna con forno può essere agevolato grazie ai bonus previsti dalla normativa attuale. Infatti è possibile rientrare del 50% della somma spesa per l’acquisto e l’installazione, con uno sconto IRPEF per la durata di 10 anni. A questi bonus se ne possono poi aggiungere anche altri previsti a livello regionale o locale.

Il costo di riscaldarsi con una stufa a legna con forno

Per quel che riguarda il costo “vivo” del riscaldamento con le stufe a legna con forno, ovviamente su questo incide il costo del legno utilizzato come combustibile. Costo che è cresciuto in maniera limitata negli ultimi anni, considerando invece gli aumenti che hanno interessato gli altri combustibili da riscaldamento.

Ovviamente è anche determinante la potenza delle stufe a legna con forno, che è collegata alla dimensione dell’ambiente da riscaldare: i modelli sul mercato sono tutti molto efficienti e limitano al massimo il consumo di legno per combustibile.

Volendo fare una media dei costi e partendo dall’ipotesi di riscaldare un ambiente di circa 80 metri quadrati, il consumo di una stufa a legna con forno, per 8 mesi di riscaldamento, si può attestare intorno ai 500 euro.