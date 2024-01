È morta Concetta Russo, 46 anni, colpita da un proiettile alla testa nella sua abitazione di via Plebiscito, durante i festeggiamenti per il nuovo anno ad Afragola (Napoli). Al momento i Carabinieri non escludono alcuna pista, anche se al momento non reputano credibile l’ipotesi del proiettile vagante privilegiando quella di un incidente domestico.