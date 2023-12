Francesco: il 2024, che precede il Giubileo, sarà un anno dedicato alla preghiera

Il Santo Padre ha presieduto nella Basilica di San Pietro i primi Vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio e il tradizionale Te Deum, l’inno di ringraziamento a conclusione dell’anno. Durante la celebrazione Francesco ha dichiarato che il 2024, che precede il Giubileo, “sarà un anno dedicato alla preghiera”. Il Pontefice ha auspicato che “Roma possa diventare una città più vivibile e accogliente”.

“Tutti sappiamo che da tempo è in atto l’organizzazione del Giubileo. Ma comprendiamo bene che, nella prospettiva che qui assumiamo, non si tratta principalmente di questo; si tratta piuttosto della testimonianza della comunità ecclesiale e civile; testimonianza che, più che negli eventi, consiste nello stile di vita, nella qualità etica e spirituale della convivenza. E allora la domanda si può formulare così: stiamo operando, ciascuno nel proprio ambito, affinché questa città sia segno di speranza per chi vi abita e per quanti la visitano?”, ha chiesto il Papa.