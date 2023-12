Tanti nuovi dischi in arrivo nel 2024

MILANO – Alla vigilia del nuovo anno anticipiamo alcune delle novità previste nei prossimi mesi.

In questo periodo riparte la macchina della musica italiana per risvegliare il mercato del cd e del vinile; in arrivo Adriano Celentano, Biagio Antonacci, Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Alessandra Amoroso, Mahmood, Negramaro, Il Volo, The Kolors, Fedez, Francesca Michielin, Max Gazzè, Morgan, Subsonica, Raf.

Ancora una volta sarà naturalmente il festival di Sanremo, quest’anno targato ancora Amadeus, a movimentare le uscite italiane del primo semestre.

Adriano Celentano ha già pronto il nuovo album di maestria come solo lui sa fare, sempre contro corrente, ma aspetta il ritorno sul piccolo schermo con un programma dal titolo provvisorio “Il conduttore”.

Anticipato dal singolo “A cena con gli Dei” Biagio Antonacci torna il 12 gennaio con il suo nuovo lavoro discografico “L’inizio”, sedicesimo album di studio a quattro da “Chiaramente visibili dallo spazio”, che raccoglierà anche i singoli “Seria” e “Telenovela” pubblicati nel 2022, “Sognami” (feat. Tananai e Don Joe) e “Tridimensionale” (in collaborazione con Benny Benassi) della scorsa estate.

Il 12 gennaio tornano anche i Subsonica con “Realtà aumentata”, il decimo album in studio, anticipato dal nuovo singolo “Mattino di luce”, e da “Pugno di sabbia” e “Adagio”, quest’ultimo parte della colonna sonora originale omonima (scritta e composta dalla band) del film di Stefano Sollima.

“L’epica della guerra” è il nuovo brano di Max Gazzè che fa parte del suo prossimo album di inediti “Amor fabulas”.

Il brano “Sì, certo l’amore” di Morgan anticipa l’uscita del nuovo album “…E quindi insomma ossia” dopo la sua esperienza televisiva a X Facor.

“Yas – Your anima system” è il nuovo album di Giulia Mazzoni in uscita il 5 gennaio.

Il 12 gennaio arrivano le versioni cd e vinile di “È inutile parlare d’amore” il disco di inediti di Paolo Benvegnù, anticipato dal singolo “Canzoni brutte“; stessa data per il nuovo album “Lamborghini a via marina” di Vale Lambo.

A 27 anni dalla sua scomparsa, il 26 gennaio esce l’album postumo “Per gli amici” di Ivan Graziani che contiene le otto perle indite “Una donna”, “La rabbia”, L’italianina”, “La canzone dei marinai”, “Tv”, “Miley”, “Ti sorprenderò” e la title-track; stessa data per Neima Ezza con 2,2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, tra i più autentici e credibili della scena urban italiana, che arriva con il nuovo album “Piccolo principe”.

Gianna Nannini è attesa al nuovo album, a poco più di quattro anni da “La differenza” e dopo aver vinto il Premio Tenco 2019.

Album di inediti per Fedez che conterrà il brano “Disco paradise” feat. Annalisa e Articolo 31 fra i più trasmessi in radio la scorsa estate, dopo il precedente “Disumano”.

Francesca Michielin con la sua nuova fase artistica è nell’album di inediti, compresa “Solite chiacchiere” che segna il ritorno alle sue origini indie-pop e da sempre il suo marchio di fabbrica, “Bonsoir” e il brano “Fulmini addosso” dal film “L’estate più calda”, a poco più di due anni da “Feat (fuori dagli spazi)”.

Si intitola “La mia casa” il concept album di Raf fatto di viaggi, di strada, di musica, di poesia, di concerti, di palchi e di persone incontrate, con spazio per nuove sonorità e brani inediti, anticipato dal singolo “80 voglia di te”.

In questo periodo escono gli album degli artisti che prendono parte al festival di Sanremo.

Dopo le sue esperienze televisive di The Voice, Loredana Bertè torna con un album di inediti a poco più di due anni dal precedente “Manifesto”, in cui spicca la canzone sanremese “Pazza”.

Sono passati tre anni dalla pubblicazione di “Padroni di niente” e Fiorella Mannoia fa ritorno con il nuovo album contenente anche la canzone “Mariposa” in gara al prossimo di Sanremo.

Nuovo album per Dargen D’Amico (a due anni del brano multiplatino “Dove si balla” targato Sanremo 2022) contenente anche la canzone di questa edizione “Onda alta”.

Dopo il traguardo di essere stata a luglio 2022 la seconda donna italiana a conquistare uno dei palchi più ambiti della musica pop e rock italiana e internazionale con lo show “Tutto accade a San Siro”, Alessandra Amoroso torna con il nuovo album aperto dalla sanremese “Fino a qui”.

“Fino al giorno nuovo” dei Negramaro insieme a Fabri Fibra, ha anticipato l’album di inediti contenente anche la ballad intensa e vibrante “Diamanti” con Elisa e Jovanotti per la prima volta insieme nella stessa canzone, nonché “Ricominciamo tutto” con cui ritornano a Sanremo.

A poco più di due anni da “Il Volo sings Morricone” dedicato al maestro, Il Volo esce in tutto il mondo con il nuovo album, contenente anche la canzone sanremese “Capolavoro”, con cui Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble festeggeranno 15 anni di lunga amicizia e di musica insieme.

A quasi tre anni dal precedente “Ghettolimpo”, Mahmood esce con il nuovo album aperto dal brano “Tuta gold” con cui torna al Sanremo, nonché “Cocktail d’amore” per due settimane di seguito il 1° posto nella classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio.

Reduci dal successo estivo di “Italodisco” con 82 milioni di streaming, doppio disco di platino in Italia e disco d’oro in Svizzera, The Kolors si cimentano con un album di inediti contenente anche la sanremese “Un ragazzo una ragazza”.

Irama torna con un nuovo album a due anni da “Il giorno in cui ho smesso di pensare” contenente anche “Tu no” con cui gareggia a Sanremo.

Mr. Rain torna in gara a Sanremo con “Due altalene” dopo il grande successo dello scorso anno con “Supereroi” contenute nel nuovo album.

A un anno e mezzo da “Cadere volare”, Sangiovanni torna con il novo album che comprende “Finiscimi” in gara al prossimo di Sanremo.

A febbraio la band heavy prog rock genovese Varego torna con il nuovo album “Denti di cane” anticipato dal singolo “Macchie”; “Rottincuore” è il concept album di Romina Falconi che ha come protagonisti una galleria di peccatori.

A marzo l’album di inediti di Renzo Rubino anticipato da “Bisogna festeggiare” e anche “La madonna della ninna nanna”; “Un segno di vita” è il titolo dell’album di inediti di Renzo Anzovino.

Dall’estero il 12 gennaio torna Kali Uchis con il quarto album in studio “Orquídeas” anticipato da “Labios mordidos”.

Il 2 febbraio arriva l’edizione ampliata del 50° anniversario dell’iconica “Band on the run” di Paul McCartney & Wings, da decenni una costante nella lista degli album più importanti di tutti i tempi, pluripremiato ai Grammy, è stata originariamente pubblicato nel dicembre del 1973: contiene brani come “Jet”.

Il 16 febbraio Jennifer Lopez ritorna con il nuovo progetto “This is me…now, the album” e con il film ispirato alla sua musica, anticipato mercoledì 10 gennaio dal brano “Can’t get enough”; il 29 febbraio Jacob Collier pubblica l’album “Djesse vol. 4”.

Infine il 9 febbraio arriva “Sanremo 2024 Compilation” di due cd con tutti gli interpreti in gara.