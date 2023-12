A gennaio piano da 1 miliardo di ecoincentivi auto

“A gennaio presenteremo un piano di incentivi auto da 1 miliardo per la rottamazione delle auto zero, euro 1,2 e 3 e sostituirle con un’auto ecologica”. Lo ha annunciato il responsabile del Made in Italia Adolfo Urso nel corso della sua conferenza stampa di fine anno. “Taxisti ed Ncc avranno incentivi doppi, sia per chi avrà nuove licenze, sia i taxisti che vorranno cambiare auto. Questo speriamo contribuirà a migliorare la salubrità dell’aria nelle città”, ha aggiunto il ministro Adolfo Urso annunciando ecoincentivi nel settore automobilistico.