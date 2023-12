San Gimignano: tutto pronto per San Silvestro tra le Torri

Nel cuore di San Gimignano, la suggestiva Piazza del Duomo si prepara ad accogliere il Capodanno con una festa indimenticabile organizzata dall’associazione giovanile ControCultura. Quello del 31 dicembre e di San Silvestro tra le Torri è ormai un appuntamento fisso da oltre venti anni e ripropone una serata di intrattenimento e coinvolgimento tra musica, spettacolo pirotecnico e tanto divertimento.

L’associazione ControCultura, già protagonista del successo del Sangin a settembre, conferma il suo impegno nel valorizzare la cultura giovanile e nell’organizzare eventi che uniscono la comunità, in una fitta rete di collaborazioni. La festa di San Silvestro tra le Torri si inserisce come un momento culminante di una lunga tradizione di celebrazioni curate con passione e dedizione. L’associazione ha lavorato instancabilmente per offrire un evento che resti indelebile nei ricordi di tutti i partecipanti.

Il Comune di San Gimignano investe importanti risorse del proprio bilancio per la festa di San Silvestro ma, dice l’assessora alle Politiche giovanili Daniela Morbis, “questo non è solo una spesa per la festa del 31 dicembre ma un investimento importante sui giovani del nostro paese. Sono più di 40 ragazzi e ragazze di San Gimignano che di fronte alla domanda “Cosa fai a capodanno?” non hanno pensato al mare, alla montagna o a qualche capitale europea; per loro Capodanno si gioca in casa: nelle tante serate dedicate all’organizzazione dell’evento e nella nostra bellissima Piazza del Duomo che ogni anni li vede protagonisti di una serata unica”.

Il programma

La serata inizierà alle 22.30 con il ritmo travolgente del gruppo musicale Prognosi Riservata, seguito dal dj set di ControCultura con Kiigho e Ghinoz, resident dj della Fruit Events alla discoteca Ypsilon di Certaldo. Un mix di generi musicali per tutti i gusti che accompagnerà il pubblico fino alle prime ore del nuovo anno. Il momento clou della serata sarà, senza dubbio, lo spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di San Gimignano a mezzanotte. Colori e luci che creeranno un’atmosfera magica e coinvolgente per tutti i presenti. Saranno presenti inoltre due punti bar, per poter brindare insieme al nuovo anno. Per chiunque cerchi un modo unico e coinvolgente per salutare il vecchio e dare il benvenuto al nuovo anno, la Piazza del Duomo di San Gimignano è il luogo da non perdere il 31 dicembre.