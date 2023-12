Pisa. Pubblicata la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

E’ stata approvata la graduatoria definitiva del Bando di concorso pubblico per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. anno 2022, con l’elenco degli ammessi (Allegato A) e l’elenco degli esclusi (Allegato B). Le domande presentate sono state 939, gli ammessi alla graduatoria definitiva 849 (allegato A) mentre il numero degli esclusi è pari a 90 (Allegato B).

“Sono orgogliosa di essere riuscita in soli pochi mesi a far approvare la graduatoria definitiva del bando Erp, pubblicato nei primi mesi del 2022 – dichiara l’assessore alle politiche socio sanitarie, Giovanna Bonanno. Un impegno che avevo preso con i cittadini che da tempo aspettavano questa risposta. È stato un lavoro che ha richiesto tempo e sacrificio da parte del personale degli Uffici ed è per questo che voglio ringraziarli sentitamente per la dedizione e l’impegno profusi. In questi mesi, oltre a lavorare al bando Erp, abbiamo portato avanti una intensa attività di riqualificazione degli alloggi Erp con l’obiettivo di dare una risposta tempestiva e concreta alle esigenze e necessità abitative dei nostri cittadini”.

E’ possibile consultare la propria posizione negli elenchi, attraverso il numero di protocollo assegnato alla propria domanda al momento della presentazione ad entrambi i seguenti link: https://www.comune.pisa.it/it/articolo/pubblicazione-graduatoria-definitiva-bando-erp-2022; https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/assegnazione-alloggi-erp-0. Gli ammessi sono inseriti in graduatoria in ordine di punteggio e quindi in ordine crescente di valore ISEE ed infine in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane (Allegato A) mentre gli esclusi sono ordinati in ordine crescente secondo il numero di protocollo e la data di presentazione delle domande (Allegato B).

Gli interessati potranno prendere visione dei singoli punteggi attribuiti presso l’URP del Comune di Pisa, i Caaf convenzionati, le associazioni degli inquilini, telefonando all’Ufficio Politiche della Casa (050-910135/131/136) o al Call-Center (numero verde 800981212). Avverso la graduatoria definitiva, gli interessati potranno proporre ricorso al TAR o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Per ogni ulteriore informazione, è possibile scrivere all’indirizzo mail [email protected].