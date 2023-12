Brescia. Omicidio di Ranjit Singh: è caccia a un’auto scura

Ranjit Singh è stato trovato morto, con alcune ferite d’arma da taglio sul corpo, nella notte di Natale in un parcheggio pubblico in via Milano, alla periferia di Brescia. I Carabinieri hanno identificato la vittima in Ranjit Singh, indiano di 51 anni. E’ caccia a un’auto scura con la quale due persone si sono allontanate dal luogo dell’omicidio. Le indagini sono affidate al Nucleo investigativo.

Nella notte di Natale, attorno alle 21, era stata segnalata una persona riversa a terra. Il corpo presentava ferite da taglio. Le coltellate fatali gli sono state inferte al tronco. Gli autori dell’omicidio avrebbero portato via documenti e telefono della vittima. Al momento si lavora sull’ipotesi di un regolamento di conti dopo una lite.

In zona non ci sarebbero telecamere di videosorveglianza, ma, secondo alcune testimonianze, Ranjit Singh era poco distante dal parco Benson, quando sarebbe stato avvicinato da due uomini in auto. Dopo averlo accoltellato i due uomini sono risaliti sulla vettura di colore scuro, presumibilmente una Golf, e sono fuggiti verso la tangenziale.