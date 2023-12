Perugia. Intitolata a Romano Batta una via a Ponte Felcino

E’ stata intitolata a Ponte Felcino una via a Romano Batta. La strada nel Comune di Perugia, traversa di via Maniconi, si trova a fianco della scuola dell’infanzia paritaria Lucio Bonucci e dell’oratorio San Felicissimo, nonché del teatro Danilo Riccini. Presenti alla cerimonia l’assessore Edi Cicchi, i consiglieri Paolo Befani e Gino Puletti ed i familiari di Romano Batta.

Romano Batta – si legge nella richiesta di intitolazione presentata da oltre 150 cittadini di Ponte Felcino ed aree limitrofe – classe 1929, ha legato il suo nome non solo all’azienda operante nel settore del marmo ma soprattutto alla scuola Bonucci fondata nel 1905. Dell’istituto dal 1961 Batta è stato anima dapprima nelle vesti di consigliere e poi di presidente fino al 2005. Ad esso ha dedicato con abnegazione e tenacia tutto il suo tempo fino alla scomparsa avvenuta nel 2011.

Fu proprio Batta ad ispirare in un primo momento la creazione di un comitato spontaneo per la gestione della scuola poi trasformatosi in associazione avente come obiettivo di sostenerla economicamente e di interagire con le istituzioni locali.

“Quello odierno è un giorno di festa – ha spiegato Paolo Befani – vice presidente della commissione toponomastica – per Ponte Felcino e Perugia perché andiamo a mettere un nome per sempre sulla targa di una via onorando una persona che ha fatto tanto per la comunità”. Befani ha ricordato che Batta era apprezzato da tutti; ne è la conferma il fatto che la commissione toponomastica ha accolto unanimemente la proposta di intitolazione dei cittadini.

Il consigliere Gino Puletti ha definito Batta persona molto cara ai cittadini di Ponte Felcino e non solo, tanto che per chiedere questa intitolazione sono state raccolte numerose firme. Romano Batta ha avuto un ruolo importantissimo – ha spiegato – nella comunità nella sua qualità di presidente dell’associazione di gestione della scuola ma senza mai smettere di confrontarsi ed interloquire con la gente, pur avendo in mente la soluzione ad ogni problema.

“Sono felice di questa cerimonia che avviene proprio a pochi metri da quella scuola che Romano ha diretto con così tanta passione come fosse la sua famiglia”.

In rappresentanza della famiglia di Romano Batta è intervenuta la figlia Roberta per esprimere la gratitudine nei confronti dell’Amministrazione e della comunità per la preziosa occasione di ricordo. La famiglia – ha ricordato – è orgogliosa di quanto nel corso della sua vita Romano Baffa ha fatto, dedicando la sua esistenza alla valorizzazione della scuola dell’infanzia, alla cura dei bambini e bambine e, dunque, alla città.

Pur con la scomparsa di Batta, pilastro dell’associazione, l’aps rimane viva e vitale e prosegue l’opera che Romano per tanti anni ha portato avanti. A confermarlo il rappresentante dell’Aps Don Niccolò e lo stesso parroco di Ponte Felcino Don Alberto.

Di grande emozione ha parlato l’assessore Edi Cicchi per il legame personale con la frazione di Ponte Felcino e con la scuola Bonucci in particolare.

Un plesso che ha sempre fatto del legame, a fini educativi, tra insegnanti e genitori il sui punto di forza nel segno della crescita della comunità.

Ciò anche grazie al grande lavoro di Romano Batta, amato ed apprezzato da tutti come conferma la richiesta di intitolazione presentata da tantissimi cittadini.

In occasione della celebrazione della giornata contro la violenza sulle donne, l’assessore Cicchi ha spiegato che per estirpare questa piaga deve essere rafforzato sempre più nelle scuole questo patto con le famiglie per insegnare congiuntamente il rispetto verso gli altri.

Questo è quanto ha voluto fare Romano Batta in vita, dedicando tutto il suo tempo alla scuola del paese ed alla gente.

L’assessore ha espresso soddisfazione per il fatto di aver individuato per l’intitolazione un luogo tanto caro a Batta, proprio lì dove lui ha operato per decenni per la comunità, quella comunità che oggi è chiamata a continuare la sua opera insegnando quei valori che Romano incarnava al meglio.