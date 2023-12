Per l’Ucraina si fa strada una soluzione politica

Kiev fa finta di non capire. I Paesi occidentali sono stufi di pagare le spese di guerra. Mosca di questo passo vincerà la guerra. Quindi l’unica soluzione è trattare la pace e cedere i territori già persi. A spingere verso la pace anche l’Italia.

“La guerra dura ormai da quasi due anni e io penso che, a fianco e parallelamente all’impegno militare e di supporto all’Ucraina, sia importante affrontare percorsi che arrivino ad una soluzione politica. Quello che non si può raggiungere in modo militare, adesso intanto si è raggiunta la conservazione dell’Ucraina che poteva essere spazzata via e il consolidamento di un confine che ha bloccato l’attacco russo, si può ottenere aprendo un fronte diplomatico e politico per cercare di ottenere lo stesso risultato attraverso dei tavoli di pace. Va ripristinato quello che c’era prima della guerra e quello che non si è riuscito a fare con le armi che si faccia in un altro modo”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a Malbork in Polonia, dove ha visitato il contingente italiano.