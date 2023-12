Collant: tra eleganza e versatilità

I collant sono un elemento che negli ultimi anni abbiamo visto spesso in passerella e che accompagna la scelta dell’outfit invernale quando si vuole scegliere l’eleganza e la versatilità.

Quando indossare i collant? Se il galateo suggerisce l’uso durante celebrazioni e occasioni importanti, nell’ultima stagione autunno/inverno sono diventati protagonisti pure negli outfit più casual.

La scelta è vasta: da colori a tinta unita a fantasie animalier fino alle autoreggenti. Ma esiste anche l’opportunità di scegliere servizi private label, che permettono di selezionare un prodotto confortevole, personalizzato, unico e made in Italy.

È quello che da oltre 40 anni di esperienza offre il Calzificio Argopi, con una vasta selezione sul suo sito calzificioargopi.com. Ma quali sono le tipologie di collant? Scopriamole assieme

I collant trasparenti: elegante vedo non vedo

I collant tra gli 8 e i 20 denari sono ideali per look sensuali, glamour ed eleganti. La scelta del colore nude trasparente si rivela perfetta per camuffare la calza, occhio a scegliere la tonalità in base alla pelle e a non eccedere, evitando gli effetti glossy e lucidi.

Al contrario, l’evergreen nero velato rappresenta una soluzione a bassissimo rischio. Optare per collant total-black per outfit iper-femminili o chic, dona un tocco irresistibile di sfumature anni ’80, perfetto sotto un audace blazer usato come mini-dress.

Oltre ai classici, le tendenze emergenti introducono collant trasparenti colorati o fantasiosi, perfetti per look più giocosi. Per un effetto femme-fatale, punta su collant velatissimi con ricami in evidenza, aggiungendo motivi chic alle gambe.

I collant coprenti: must per look curato

I collant coprenti, contraddistinti da caratteristiche opposte alle autoreggenti, diventano un elemento imprescindibile nei cassetti della biancheria intima delle donne.

Grazie alla loro versatilità, i collant coprenti si adattano a varie occasioni, garantendo comfort e stile. Siano essi parte di un outfit casual o di un look più formale, conferiscono sempre un tocco di raffinatezza e vivacità.

Le autoreggenti: fascino senza tempo

Tra servizi fotografici boudoir e il burlesque che è tornato in voga, sono tornate anche le autoreggenti. La loro sensualità è inalterata, il loro fascino intramontabile.

Ideali per chi desidera trasmettere audacia, che si tratti di un look serale o da giorno, aggiungono un tocco di glamour senza tempo.

I collant modellanti: modellare il corpo

I collant modellanti, che si tratti di versioni velate o coprenti, diventano l’alleato ideale per enfatizzare le curve e garantire una vestibilità impeccabile. Questi modelli ridisegnano la silhouette, minimizzando le imperfezioni e offrendo la possibilità di indossare abiti aderenti e sentirsi a proprio agio.

Non solo una questione di forma, ma anche una scelta di stile: esistono modelli total-shaper, dalle versioni classiche a interpretazioni cool con tinte sgargianti, pizzi e trame innovative.

I collant per tutte le curve: le taglie forti

Fino a qualche anno fa, i collant più sfiziosi sembravano riservati solo a chi porta una taglia 40-42.

La nascita di brand curvy-friendly e della body positivity ha contribuito a diversificare l’offerta, rendendo i collant uno dei capi di biancheria intima più trendy del momento. Ora, le donne plus-size possono valorizzare la propria femminilità grazie a calze confortevoli e alla moda.

In conclusione, l’universo dei collant si è evoluto, abbracciando la diversità di stili, occasioni e taglie. Indipendentemente dall’outfit o dalla fisicità, i collant si confermano un elemento essenziale per esprimere eleganza e personalità in ogni situazione.