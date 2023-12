“Quanto basta” è il singolo d’esordio dei The Bowers

Da venerdì 22 dicembre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Quanto basta” (Overdub Recordings), il primo singolo dei The Bowers.

“Quanto basta” è un brano che racconta un viaggio nelle complesse sfaccettature dell’amore e delle relazioni. Le liriche esplorano emozioni intense, con strofe pop che si contrappongono ai ritmi distorti dei ritornelli, richiamando sonorità grunge. La canzone riassume i pochi mesi di una relazione destinata inevitabilmente a rompersi.

Spiega la band a proposito del brano: “Quanto basta racconta di un’effimera avventura amorosa, un amore non corrisposto. Una ragazza giovane dentro, un’estate fugace durata un attimo, per poi sfiorire in un autunno amaro e vuoto. Classico sentimento nato troppo presto ed esploso tra le dita, solo il tempo può guarire”.

Biografia

Il progetto The Bowers prende vita nel 2016. La band, composta da Charitha Kamburugamuwa alla voce, Matteo Campana alla chitarra, Alessandra Biundo al basso e Valentino Marchegiani alla batteria, fa del melting pot sonoro e della contaminazione tra diversi stili musicali la propria cifra stilistica e attitudinale. La matrice punk hc di partenza si contamina con la fruibilità del pop che viene irrobustita da sonorità graffianti che ammiccano al crossover/nu metal. Le liriche in italiano, a metà strada tra la realtà e l’immaginazione, si sposano e si amalgamano con il sound spigoloso della band, tracciando traiettorie imprevedibili che disegnano un percorso immaginifico, dove la contrapposizione ed il paradosso duale la fanno da padrone. Inseguendo una ricerca introspettiva che non si conclude, né si arresta, come infinite e vaste sono le possibilità che l’arte può esprimere.

“Quanto basta” è il primo singolo dei The Bowers pubblicato da Overdub Recordings, disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 22 dicembre 2023, che anticipa il debut album in uscita a marzo 2024.