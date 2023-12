Dal 22 dicembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Cartagine”, il nuovo singolo di Dharma disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dall’8 dicembre. “Cartagine” è un brano che parla di quell’amore tossico che non smette di finire, che non riesci a lasciare andare né tu né l’altra parte, è come una droga, più ti fa male, più è tossico e più ne hai bisogno. Commenta l’artista a proposito del nuovo brano: “Voli come cenere, sei tu la mia Cartagine, bruciamo nelle tenebre ma ti prego rimani”

Mariacristina, in arte DHARMA, cantautrice siciliana di 28 anni, è un’artista prodotta dalla MeOLabel di Paolo Li Rosi. La sua passione per la musica nasce con lei, ma inizia a studiare seriamente canto all’età̀̀ di 12 anni e da quel momento non smetterà̀ più, fino al conseguimento della laurea in Canto Jazz.

Tra le sue esperienze più̀ importanti troviamo la partecipazione a “Viva il 25 Aprile” su Rai Uno nel 2015, la finale di “Area Sanremo” nel 2017, “IBand” su La5 nel 2018, l’opening concert di “Sbalzi d’Amore Tour” di Simona Molinari, all’auditorio Gazzoli (Terni) il 13 Aprile 2019; “Weekly” su Rai Uno a Settembre del 2022, l’opening concert di Morgan il 6 Agosto 2023 al Sicilia Outlet Village, quello di Dolcenera l’11 Agosto 2023 al Teatro “Lucio Dalla” (Milo) e l’opening concert di “Emozioni – Un omaggio a Lucio Battisti” il 31 Agosto 2023 a Palmi.

