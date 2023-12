Scandurra eletto presidente della “Fondazione Sant’Agathae Premio Luigi Maina”succede a Tomasello

Venerdì 15 dicembre 2023, cambia il vertice della “Fondazione Sant’Agathae Premio Luigi Maina“. In una cerimonia sobria, ma incisiva e toccante, Riccardo Tomasello, ha dato l’incarico di dirigere e condurre un percorso, da lui iniziato, di fede e devozione, a Rosario Scandurra.

“Ho costituito la “Fondazione Sant’Agathae Premio Luigi Maina” per un atto d’amore e devozione e per celebrare l’illustre figura dell’amato Luigi Maina – ha affermato Riccardo Tomasello – si è nominato un nuovo Presidente, Rosario Scandurra. E’ un uomo perbene, un autentico devoto, un manager che svilupperà progetti per i deboli e realizzerà, ogni anno, il” Premio Maina”. Per me la gioia di allontanarmi dai riflettori e dai palcoscenici mediatici, finalmente vivrò la mia devozione con semplicità, intimità e umiltà: uno di Voi, uno tra tanti”.

“Sono onorato per la fiducia riposta in me e sento profondo il senso di responsabilità per il compito affidatomi e per le sfide che ci attendono”. Ha così affermato, a caldo, il neo Presidente, Rosario Scandurra, nel suo discorso di insediamento, visibilmente commosso – “Siamo chiamati a portare a compimento un cammino importante iniziato dall’amico Riccardo, con questo nuovo incarico, mi assumo l’impegno di continuare a far crescere la Fondazione e il nostro territorio, proseguendo nel solco tracciato, all’insegna della devozione alla nostra Patrona. In poco tempo, ho già ricevuto consensi e vicinanza dall’Arcivescovado, dalla Regione Siciliana, dal Comune di Catania, dagli Enti pubblici e privati e da tutte le persone che, da sempre, mi sono vicine, imprenditori, giornalisti, politici, ma la grande mia soddisfazione, anche dalla gente comune. Siamo già al lavoro…Viva Sant’Agata”.