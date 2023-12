È disponibile sulle piattaforme digitali “Verde” il nuovo singolo di Valentina Tioli, brano vincitore del Premio Lunezia Nuove Proposte 2023. Verde è un brano Indie – pop con influenze R&B scritto dall’artista e da Alfredo Rapetti Mogol (Cheope) composto e prodotto da Francesco Terrana, distribuito da ADA Music Italy. La canzone parla del coraggio di essere sè stessi, con i propri colori e sfumature, perché anche se per tanti rimarremo solo un filo d’erba in mezzo a un prato, chi si accorgerà di noi e resterà al nostro fianco, lo farà solo per la nostra unicità.

“E’ una canzone che parla un pò della mia storia, vivo a Milano da qualche anno ormai e ancora non ho capito se mi piace o no, mi mandano meme del “povero gabbiano che ha perduto la compagna”, e fa ridere sì, ma anche riflettere perché anche io a volte mi sono sentita come lui, sento tutti chiamarsi “amo amo amo”, e un giorno ho pensato che invece a me piace proprio sentirmi chiamare col mio nome, specialmente dalle persone a cui tengo, perchè poi se mi chiami amore, che valore ha? Nelle grandi città in particolar modo, tutti hanno fretta, e difficilmente trovano il tempo di soffermarsi sulle cose o sulle persone, forse avevo un pò bisogno di dire, “chissà se ti accorgi di me, anche se sono solo un filo d’erba in questo prato enorme, mi piacerebbe che mi vedessi per quella che sono, non per quella che appaio, magari attraverso la patina dei social.” Alfredo ha scritto parole preziose che hanno creato un incastro perfetto con le mie, mi sono trovata divinamente a scrivere con lui e Francesco che mi conosce da tanti anni, ha cucito addosso al brano un arrangiamento in 6/8 che tira fuori magistralmente tutto quello che volevo esprimere.”

Valentina Tioli è una cantautrice di genere Pop con influenze R&B e Indie. Nel 2013 è tra le protagoniste di X- Factor 7 nella squadra di Mika. In seguito a questa esperienza, l’artista si esibisce in tour in tutta Italia partecipando anche a diversi festival come il Collisioni, Mondovisioni, Holy Festival, aprendo inoltre i concerti di Nek, Alexia, Anggun, Dee dee Bridgewater, Sophie and The Giants. Dopo essere arrivata due volte in finale a Sanremo giovani, Valentina vince il Premio Lunezia 2023 con la canzone “Verde”, partecipa al “Deejay On Stage 2022” a Riccione, è tra i sei vincitori del New York Canta 2022, che le permette di cantare all’Oceana Theatre” a NY in onda su Rai2 e Rai Italia con ospiti come Clementino, Anna Tatangelo, Diodato. Nel dicembre 2021 vince il Christmas Contest, riceve udienza da Papa Francesco e canta al Concerto di Natale in Vaticano, in onda su Canale 5, l’anno seguente si classifica in semifinale per rappresentare San Marino all’Eurovision con la canzone “Never Looking back”.

Il 7 settembre 2022 Valentina viene invitata a cantare allo stadio di Monza in apertura della “Partita del cuore” con la Nazionale Cantanti. Insieme al producer Francesco Terrana, parte integrante del suo team, pubblica decine di singoli con Warner Music, CDF e Universal Spain ottenendo milioni di views su Youtube e l’ingresso in playlist editoriali di Spotify, Amazon Music e Apple Music. La sua canzone “Pressione Regolare” uscita nel 2019, viene ripostata sui social dalla leggendaria popstar Anastacia che la canteraÌ€ poi in un duetto su instagram con Valentina dicendo di lei: “Love her and her vibe”. L’artista ha collaborato come feat. con Two Fingerz, Dargen D’Amico, Mr. Rain e ha scritto come autrice per Thomas, Elodie, Emma Muscat e tanti altri. Il suo singolo “Debole”, è uscito in anteprima su Billboard Italia, il suo ultimo singolo “Gin Mare” entra in Equal e Scuola Indie su Spotify per due mesi e raggiunge la top 3 su RADIO 105 Indie.