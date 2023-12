Ursula von der Leyen non frena Viktor Orban: stop ai 50 miliardi per Kiev

La mediazione tentata dal presidente della Commissione Ursula von der Leyen e dagli altri leader europei ha sortito un effetto parziale: si a Kiev nell’Ue ma fondi bloccati agli ucraini. Infatti il premier ungherese Viktor Orban ha bloccato 50 miliardi di euro di aiuti europei per l’Ucraina, dopo l’ok all’apertura ai negoziati di adesione degli ucraini all’Unione.

Il premier ungherese rivendica tutti i fondi europei destinati all’Ungheria e bloccati a causa delle violazioni dello Stato di diritto, per dare via libera al pacchetto di aiuti per gli ucraini. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha affermato. “Abbiamo strumenti per garantire la nostra affidabilità, gli ucraini possono contare sul nostro sostegno e su questo pacchetto, su cui c’è ampio accordo politico tra 26 Stati”. Per quanto riguarda la revisione del bilancio Ue, il Consiglio non ha trovato un accordo e ha rinviato tutto a inizio 2024.