Mimanera: l’essenza dell’autenticità nelle sneakers personalizzate

Mimanera (www.mimanerashop.com) trasforma ogni paio di scarpe in una narrazione unica e personale. L’assortimento, che spazia dalle Nike Dunk alle Vans Old Skool, celebra l’unicità attraverso la personalizzazione. Il sito offre una navigazione intuitiva attraverso diverse categorie, ognuna con una vasta gamma di scelte.

Ogni creazione è accompagnata da una certificazione di autenticità e realizzata con materiali di alta qualità. Tra le collezioni più ricercate figurano le Nike Air Jordan 1, Diadora Torneo, Converse platform, Adidas Top Ten, Superstar, Advantage e Stan Smith.

Ogni dettaglio delle calzature di Mimanera è pensato per trasformarle in vere creazioni uniche. Questo è possibile grazie all’abilità e alla creatività di un team di professionisti, i cui talenti riflettono l’eccellenza artigianale del Made in Italy. La realizzazione di sneakers esclusive è frutto di un flusso continuo e variegato di idee, che attingono ispirazione da culture e tendenze globali.

Il cliente di Mimanera può selezionare tra un’ampia varietà di stili personalizzabili, che includono opzioni come pizzo, strass, borchie, glitter, tessuti a tema animalier o cristalli Swarovski. Inoltre, è possibile creare un design su misura, incorporando lacci unici, stampe aggiuntive o altri dettagli distintivi, come nel caso di scarpe da sposa. Per personalizzare il proprio modello, basta inviare il progetto al team di Mimanera tramite WhatsApp o via e-mail.

Per ordini superiori a 50 euro, Mimanera offre la spedizione gratuita. Allo scopo di prevenire inconvenienti, tutte le consegne sono assicurate e avvengono in modo celere. Inoltre, ai clienti viene fornito un codice di tracciamento, permettendo loro di monitorare lo stato della spedizione in tempo reale e garantendo una maggiore tranquillità durante l’attesa.

Se un cliente effettua un acquisto errato, Mimanera permette il reso, ad eccezione dei modelli personalizzati su richiesta. Per quanto riguarda i pagamenti, sono disponibili diverse opzioni sicure, tra cui carte di credito, PayPal, bonifico bancario, ricarica PostePay e pagamento alla consegna.

Oltre all’e-commerce su www.mimanerashop.com, le creazioni di Mimanera sono disponibili in sei negozi in Italia e in un punto vendita nel Mall of Emirates a Dubai, aperto nel 2021. Questa espansione ha portato il brand italiano a guadagnare fama anche in altre nazioni europee, come Francia, Belgio, Germania e Spagna.

L’ultima iniziativa dell’azienda è il progetto Mimanera Studio, la private label lanciata nel 2022. L’obiettivo rimane quello di offrire a ogni cliente l’esperienza di sentirsi unico. Ma Mimanera Studio va oltre la semplice personalizzazione. Le sneakers sono il risultato di anni di esperienza nel settore calzaturiero, combinati con una forte passione per l’innovazione, creando un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità.