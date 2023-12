Bologna. Rockstar: nuovo singolo della band Stil Novo

“Rockstar” è il nuovo singolo della band bolognese Stil Novo, una canzone che immagina le stelle del rock come supereroi della Marvel. Viames: Il loro superpotere è di cambiare il mondo con le canzoni e di ispirare chi scopre la musica rock a battersi per un mondo migliore. Con un ritmo incalzante e un riff di chitarra esplosivo, il grido di “Rockstar” è “Alza le casse e premi play”.

Il videoclip è stato scritto e sceneggiato dagli stessi membri della band, i fratelli Arcuri, insieme al videomaker di fiducia Simon Barletti, che ha praticamente diretto e montato ogni prodotto della band fin dai primi passi.



Il gruppo è composto dai fratelli Viames Arcuri (chitarra ed autore testo e musica) e Antonio Arcuri, Fabio Biagi (batteria), Andrea Marchesi (basso), Alessandro Maiani (mix, arrangiamenti, produzione, tastiere e loops), Luana Bellucci (voce). Il brano è stato mixato presso gli studi AM productions, mastering a cura di Nicola Fantozzi (LevelMastering).



Gli Stil Novo sono la band fondata dai due fratelli Viames e Antonio Arcuri, con base a Bologna. Hanno pubblicato 4 album con l’etichetta discografica AM Productions, realizzando varie collaborazioni musicali; ci sono i featuring di strumentisti come Federico Poggipollini e Fabrizio Bosso, e gli interventi alla voce di Omar Pedrini, Daniele Groff e Leda Battisti. Dopo l’album “I treni persi”, da cui sono stati estratti 5 singoli distribuiti da Universal, a dicembre 2023 pubblicano “Rockstar”, la prima canzone con Luana Bellucci alla voce.