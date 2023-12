Come illuminare con stile la tua casa

Come valorizzare i tuoi ambienti grazie all’illuminazione

Illuminare un ambiente richiede più che scegliere sorgenti di luce in grado di garantire una buona visibilità. L’illuminotecnica prende infatti in considerazione anche l’aspetto estetico e l’impatto che le soluzioni luminose che andremo a scegliere avranno sul design della nostra abitazione.

Scegliere pertanto delle soluzioni in grado di garantire comfort, funzionalità e design può fare molto per valorizzare qualsiasi tipo di ambiente. In questa guida offriremo alcuni consigli davvero utili per illuminare con stile la tua casa.

Prendi spunto dalle riviste di arredamento

Qual è lo stile della tua abitazione? Come puoi immaginare non puoi scegliere le tue sorgenti di luce senza tener conto del tipo di contesto abitativo in cui vuoi inserirle. Per questo ti consigliamo innanzitutto di dare un’occhiata ad alcuni cataloghi presenti sulle riviste di arredamento. Altri spunti interessanti li potrai trovare su Pinterest, semplicemente effettuando una ricerca “illuminazione/stile di arredamento specifico”.

Crea più strati di illuminazione

Ogni stanza può disporre di più livelli di illuminazione. Scegli innanzitutto la fonte di luce principale: faretti da incasso, plafoniere, un lampadario a sospensione, etc.

A questo punto scegli dei punti luce da accendere in base alla necessità. Possono essere delle applique led, delle lampade da tavolo o delle piantane da terra. Queste lampade potranno aiutarti a creare un’atmosfera più accogliente o semplicemente ad avere maggiore visibilità quando è necessario.

Scegli accuratamente che tipo di lampade installare

Non trascurare l’aspetto estetico delle lampade che vuoi inserire. In tal senso, le soluzioni non mancano di certo. Potresti, ad esempio dare un’occhiata a queste lampade in gesso per arredare con stile la tua casa. Scegli design che si integrino armoniosamente con l’arredo e l’architettura degli interni.

Molto in voga sono anche i lampadari led a sospensione, che possono essere montati al di sopra di un tavolo o di un’isola, per definire gli spazi e ottenere un’atmosfera calda e intima.

I faretti led o gli spotlights sono spesso utilizzati per ottenere le cosiddette luci d’accento, andando ad esaltare particolari architettonici, opere d’arte oppure oggetti di particolare pregio.

Utilizza le strip led

Le strip led sono diventate quasi un must immancabile di ogni arredo moderno. Grazie alla loro versatilità possono essere installate praticamente ovunque, definendo gli spazi e contribuendo a creare atmosfera.

Per dei momenti rilassanti o per sorprendere i tuoi ospiti potrai sfruttare le strip led RGB. Queste particolari strisce led prevedono infatti la possibilità di cambiare la colorazione della luce e di dare vita ad accattivanti giochi di luce.

Tieni conto delle caratteristiche di ogni stanza

Ogni stanza della casa è preposta per attività diverse. Per questo motivo dovrai tenerne conto quando andrai a scegliere che tipo di illuminazione inserire in ognuna di essa.

Ad esempio, nell’aria living dovresti creare il giusto mix di luci soffuse ed efficienti, per creare un’atmosfera invitante o funzionale a seconda delle necessità. Utilizzando delle lampada da tavolo e almeno una lampada da terra, oltre all’illuminazione principale, potrai ottenere questo risultato.

Lo stesso discorso vale anche per la camera da letto, in cui un’illuminazione morbida e soffusa sarà l’ideale per prepararti al riposo.

La cucina, invece, richiede un’illuminazione più funzionale. Per ottenerla dovrai aggiungere luci sotto i pensili o faretti direzionali per illuminare a dovere il piano di lavoro.