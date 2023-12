Verso Euro 2024, previsioni e prospettive per l’Italia

Il Campionato europeo di calcio UEFA 2024, noto anche come Germania 2024, sarà la 17ª edizione della manifestazione continentale per squadre nazionali: dopo l’edizione itinerante del 2020, che poi causa Covid fu rimandata all’anno successivo 2021, l’evento torna a essere organizzato da un solo Paese ospitante, che in questo caso sarà la Germania.

Il torneo si svolgerà dal 14 giugno al 14 luglio 2024 in dieci città tedesche: Berlino, Colonia, Dortmund, Francoforte, Gelsenkirchen, Lipsia, Monaco di Baviera, Norimberga, Stoccarda e Amburgo.

Breve storia dei campionati europei

I campionati europei di calcio sono organizzati dalla UEFA dal 1960. Il torneo si svolge ogni quattro anni e vede la partecipazione delle migliori squadre nazionali europee. La prima edizione del torneo si è svolta in Francia nel 1960 e ha visto la vittoria dell’Unione Sovietica. La Spagna è la squadra più titolata del torneo, con tre vittorie. L’Italia ha vinto il titolo per la seconda volta nel 2022, battendo l’Inghilterra in finale ai calci di rigore.

Prospettive e previsioni verso Euro 2024

Analizzando le quote Euro 2024, la Germania, in qualità di nazione ospitante, è una delle favorite per la vittoria finale. La squadra tedesca ha una rosa ricca di talento, con giocatori come Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leroy Sané e Timo Werner. Altre squadre da tenere d’occhio sono la Francia, campione in carica, la Spagna, l’Inghilterra e l’Italia.

La Francia ha una squadra giovane e talentuosa, guidata da Kylian Mbappé. La Spagna ha una rosa equilibrata, con un mix di esperienza e gioventù. L’Inghilterra è favorita dai tifosi di casa, mentre l’Italia ha dimostrato di poter competere per il titolo dopo aver vinto la Coppa nel 2021 in Inghilterra, a Wembley, proprio contro la squadra di casa.

E proprio gli azzurri dovranno affrontare un girone non propriamente semplice che comprende Albania, Croazia e Spagna: la prima partita contro la squadra albanese si terrà il 15 giugno; al finale si terrà a 1 mese dopo, il 14 luglio, a Berlino, città che rimanda a ricordi piacevoli per la squadra italiana che proprio in quella città vinse, nel 2006, la coppa del mondo.