Europa League. Atalanta avanti tutta: missione compiuta, ma quanta sofferenza!

Con un turno d'anticipo la Dea ha staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta dell'Europa League. Missione compiuta dalla Dea, ma quanta sofferenza.

L’Atalanta ha pareggiato 1-1 con lo Sporting e si è assicurata con un turno di anticipo il primo posto del girone di Europa League. Un risultato importantissimo in quanto vale l’accesso diretto senza passare dai play off. L’Atalanta va agli ottavi con tanta sofferenza. Dopo avere chiuso in vantaggio il primo tempo grazie a Scamacca si è smarrita nella ripresa rischiando tanto perché dopo il pareggio Edwards il doppio palo interno di Gonçalves poteva cambiare la notte del Gewiss e il destino di una Dea andata in confusione nella ripresa. Il fischio finale dell’arbitro ha messo fine al discorso qualificazione.

La sfida di questa sera alle 21:00 in Polonia in casa del Raków Czestochowa dovrebbe essere una formalità. I bookmekers non danno alcuna chance ai polacchi. La squadra di casa chiude il girone ultima a 4 punti con gli stessi punti dello Sturm. L’Atalanta è prima con 11 punti, secondo lo Sporting a quota 8.

I polacchi all’andata in casa dell’Atalanta hanno perso 2-0. Il Rakow si è dimostrata squadra modesta. È stata una gara dominata dai bergamaschi che hanno sfiorato il gol con Muriel e Lookman nel primo tempo. Ad inizio ripresa la sfida è stata sbloccata di testa da De Ketelaere. Poi è entrato Ederson che, anche lui di testa, ha fissato il risultato sul 2-0.

La gara di ritorno dovrebbe essere una formalità ma il condizionale è sempre d’obbligo in quanto si gioca in terra polacca e l’Atalanta potrebbe scendere in campo non concentrata vista la qualificazione già messa in cassaforte. Tra le due squadre non ci sono altri precedenti. Inoltre i polacchi hanno una motivazione in più. Possono puntare alla retrocessione in Conference League. Infatti le terze classificate nei gironi di UEFA Europa League giocano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, che portano agli ottavi di UEFA Europa Conference League. Le terze di Europa League affronteranno le seconde dei gironi di Conference Leauge.

Comunque vada in Polonia l’Atalanta ha già acquisito il primato nel gruppo D di Europa League, qualificandosi agli ottavi di finale. Il risultato, come detto in apertura, è aritmetico grazie al pareggio a Bergamo contro lo Sporting Lisbona. I portoghesi hanno 3 punti di ritardo in classifica sulla squadra di Gasp, ma in caso di arrivo a pari punti sarebbero dietro negli scontri diretti. L’Atalanta salterà così i play off contro le formazioni retrocesse dalla Champions League (che invece disputerà lo Sporting) e giocherà la prima partita a eliminazione diretta solo a marzo. L’Atalanta in ogni caso dovrà onorare l’impegno e preferibilmente vincere una gara decisamente alla sua portata.