Faenza. Tamponamento a bassa velocità tra due treni: feriti e disagi alla circolazione

Incidente ferroviario a Faenza (Ravenna) dove si è verificato un tamponamento a bassa velocità tra due treni che stavano andando nella stessa direzione. Si registrano 17 feriti lievi che hanno riportato contusioni. L’impatto è avvenuto tra un Frecciarossa e un regionale, ma le cause e la dinamica sono ancora in corso di accertamento. Si ipotizza che il macchinista si sia accorto dell’ostacolo lungo i binari e, viste anche le conseguenze per personale e passeggeri, la velocità sia stata molto bassa.

Le operazioni di soccorso sono concluse attorno alle 22 di domenica, ma permangono problemi per i regionali e gli intercity con la circolazione sospesa tra Forlì e Faenza. Dopo ore di disagi la circolazione sull’intera rete Alta Velocità è tornata regolare.

Dei 17 feriti, in sei hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere, uno in codice giallo e cinque in codice verde. I restanti sono stati medicati sul posto dai sanitari del 118. I treni Alta Velocità sono stati instradati sul percorso alternativo da Faenza a Rimini via Ravenna, con ritardi che hanno superato i 160 minuti.