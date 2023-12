Serie C NOW 17esima giornata contro la capolista Juve Stabia il Crotone conquista il nono risultato utile consecutivo

Annullato ai pitagorici il regolare gol del vantaggio. Pareggio che sta stretto alla squadra di mister Zauli.

Crotone 1

JuveStabia 1

Marcatori: 8° Candellone (R), 29° Tumminello

Crotone (3-5-2): D’Alterio, Leo, Loiacono, Papini (Bove – Pannitteri), Tribuzzi, Petriccione, Vinicius, D’Ursi (Bruzzaniti), Giron (Crialese), Tumminello, Gomez. All. Zauli

Juve Stabia (4-3-2-1) Thiam, Andreoni, Bellich, Bachini, Mignanelli, Buglio, Leone (Baldi), Meli, Erradi (Bentivegna -Folino), Romeo, Candellone. All. G. Pagliuca

Arbitro: Roberto Lovison di Padova

Ass. Santino Spina (Palermo)-Antonino J. Palla (Catania)

Quarto giudice: Fabrizio Ramondino di Palermo

Ammoniti: Leone, Tribuzzi

Angoli: 6 a 1 per il Crotone

Recupero: 3 e 4 minuti

Spettatori: 4.115 incasso euro 15.759,69

Il commento di mister Zauli:

“La mia squadra ha giocato una grossa partita contro un forte avversario che merita di stare in testa alla classifica. Il nostro secondo gol annullato dall’arbitro per fuori gioco era regolare. Rimane l’amarezza per la mancata vittoria che avrebbe accorciato la distanza dalla vetta. Stiamo facendo bene partita dopo partita e questo evidenzia il valore di chi entra in campo”.

Sfida clou sul terreno dello Scida tra il Crotone quinto in classifica, imbattuto da otto giornate con il secondo migliore attacco del girone (25 gol segnati) vs la capolista Juve Stabia che vanta la migliore difesa avendo subito soltanto 5 gol. Ha vinto ai “punti” il Crotone che ha saputo perforare l’ermeticita’ difensiva delle vespe con Tumminello e giocando un’attenta partita senza alcun timore reverenziale nei confronti dei più quotati avversari. La striscia positiva delle precedenti otto giornate (con l’ultimo risultato nove) ottenuta dai pitagorici, e con squadre anche d’alta classifica, conferma la capacità del Crotone di potere lottare per la promozione. Contro la Juve Stabia ancora una formazione che ha dovuto fare a meno di più infortunati, un evento che avrebbe potuto lasciare il segno in negativo. Ciò non è avvenuto e di questo va dato merito al lavoro del tecnico Zauli e all’intero staff. Formazione locale con i rientri di D’Alterio, Leo,Tribuzzi e Tumminello in sostituzione rispettivamente di Dini (infortunato), Crialese, Bruzzaniti, Vuthaj.

Mister Pagliuca ha optato per i dieci/undicesimi della precedente formaziine con l’unica novità di Erradi al posto dello squalificato Piscopo. Calcio d’avvio da parte della Juve Stabia ed è subito il caso di iniziare il commento a partire dall’ottavo minuto. In questo spazio di tempo calcio di rigore a favore della capolista per fallo di mano di Loiacono su tiro di Magnanelli. Dal dischetto batte Candelloni ed è il vantaggio della Juve Stabia. Niente altro da parte degli ospiti col passare dei minuti. Il Crotone non si demoralizza e tiene sotto pressione gli ospiti. Il pareggio dei pitagorici arriva al minuto ventinove. Dalla sinistra punizione calciata da Giron in area dove di testa Tumminello insacca il pallone. Trentottesimo minuto Leo ha la possibilita’ di segnare il secondo gol se un difensore non avesse respinto il pallone a porta vuota. Il gol del vantaggio il Crotone lo segna al minuto quarantacinque con Tribuzzi annullato dall’arbitro per un inesistente fuori gioco. È sempre il Crotone a cercare il gol vincente anche ad inizio ripresa. Al minuto sessantatreesimo Tumminello dopo l’assist di Petriccione sbaglia una facile occasione per segnard. Al minuto novanta traversa colpita dal Crotone