TIGRE A RISCHIO DI ESTINZIONE: PROTEGGILA CON UN REGALO SOLIDALE DI NATALE

Il WWF (World Wide Fund for Nature) si batte da anni per proteggere la tigre, una delle specie più iconiche ed amate del nostro pianeta, dal rischio di estinzione. Nonostante gli sforzi per conservare questo magnifico felino, la popolazione di tigri è diminuita drasticamente negli ultimi 100 anni ed attualmente si stima che in natura rimangano circa solo 3.900 esemplari. L’india – da sempre considerata la sua patria principale – con un’indagine approssimativa del governo ha stimato la presenza di circa 2.967 tigri.

La tigre è uno degli animali più a rischio di estinzione al mondo. Delle nove sottospecie presenti in natura, tre si sono già estinte: la tigre di Bali, di Java e del Caspio. Le minacce principali che la tigre deve affrontare sono la perdita del suo habitat naturale, dovuta all’espansione di attività umane come l’agricoltura, la costruzione di strade, la deforestazione e il bracconaggio. Un tempo diffusa in quasi tutta l’Asia, questa specie ha infatti perso il 96% del suo ecosistema originario in 100 anni, circoscrivendo la tigre in popolazioni isolate e riducendone esponenzialmente la probabilità di procreazione. Nonostante l’allarme all’estinzione, questa specie è, inoltre, ancora vittima del bracconaggio per il suo pregiato manto (ed altre parti del corpo utilizzate nella medicina tradizionale asiatica).

COME POSSIAMO AIUTARE A PROTEGGERE LE TIGRI?

La tigre è una specie a rischio di estinzione, ma ci sono ancora speranze per salvarla. Il WWF sta lavorando duramente per proteggere e preservare gli esemplari rimasti in natura attraverso programmi di conservazione e collaborazioni con le comunità locali. Un obiettivo che parte da molto lontano, esattamente nel 1973 quando il WWF lanciò la campagna di sensibilizzazione “Operazione Tigre”, la prima in assoluto a difesa di una specie animale. Con il lancio del progetto “Tigre in India”, si realizzò un piano nazionale di tutela e conservazione della durata di sei anni e l’istituzione di 15 nuove riserve che portarono all’aumento del 30% della popolazione di tigri. Risultato importante, ma purtroppo non in grado di invertire la rotta verso l’estinzione. Ecco perché la difesa della tigre richiede anche il sostegno e la partecipazione attiva di tutti noi.

Una delle cose che possiamo fare è scegliere regali solidali per le festività natalizie, come una adozione a distanza di una tigre con il WWF. Questo regalo non solo aiuterà finanziariamente i progetti di tutela della specie, ma contribuirà anche a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di proteggere il felino più grande del mondo costantemente minacciato. L’adozione di una tigre con il WWF è un regalo che può essere fatto online in pochi semplici passaggi, potendo scegliere come ringraziamento un kit adozione con peluche WWF, oppure l’adozione digitale paper-free da ricevere via Email. Allo stesso modo, potrai sostenere i progetti del WWF attraverso una vasta selezione di regali sostenibili nel suo negozio online. Ogni acquisto contribuirà a finanziare progetti di protezione e salvaguardia degli animali in tutto il mondo, inclusi quelli per la protezione delle tigri.

REGALO SOLIDALE A NATALE 2023: PERCHÉ FAR LA DIFFERENZA

Scegliere un regalo solidale per le festività natalizie è una scelta che può fare davvero la differenza per la difesa delle specie a rischio di estinzione, compresa la tigre, ed è indirettamente, un dono che ha un impatto positivo sul pianeta e sulle persone. Pensate alla soddisfazione di regalare ad un vostro caro – o essere coprotagonisti – di un nobile progetto a sostegno delle specie animali minacciate dall’estinzione. Ad esempio, sapere che grazie ad un vostro piccolo contributo, si sostengono le attività delle squadre di pattugliamento indigene che, avviate in collaborazione con il WWF Malesia nel 2018, hanno ridotto le trappole per tigri del 98% nel Paese.

Le tigri e molte altre specie hanno bisogno di riacquistare gli spazi naturali necessari alla loro esistenza ed il WWF le ha scelte come protagoniste della campagna adozioni per questo Natale 2023. “Proteggerle. Lo stai facendo bene” è il claim della campagna, che ci ricorda quanto il destino di tutte le specie animali ed il nostro siano strettamente collegati. Proteggerle è semplice e possiamo farlo partendo proprio dal prossimo Natale ormai alle porte, regalando ad esempio un’adozione di una specie a rischio, come la tigre. Scegliamo di proteggere la tigre e tutte le altre specie minacciate, regalando un Natale più eco-sostenibile e solidale. Grazie per il tuo contributo alla conservazione della tigre selvaggia! E non dimenticare di condividere questa iniziativa con amici e familiari.