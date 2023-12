“Lost Potential” è il nuovo singolo di Febe

Da venerdì 8 dicembre 2023 è in rotazione radiofonica “Lost Potential” il nuovo singolo di FEBE distribuito da Joseba Publishing già disponibile sulle piattaforme digitali dal 1° dicembre, che anticipa l’uscita dell’ep.

“Lost Potential” è un brano dal sapore molto meno malinconico rispetto alle precedenti canzoni, sia nella melodia che nell’arrangiamento, suscitando il desiderio di ballare. Tuttavia, nel testo si nasconde una tematica tutt’altro che allegra: la scarsa autostima, la sensazione di non essere mai abbastanza per essere presi sul serio e il rischio di arrivare al burnout nel tentativo continuo di dimostrarlo.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Lost Potential – il mio terzo singolo- vi farà ballare mentre continuerete il viaggio che porterà poi al rilascio del mio primo EP. Ma non è tutta spensieratezza quella che percepite! È un brano che parla di bassa autostima e stress, sono sicura che in molti ci si rivedranno”.

Nel videoclip di “Lost Potential” su un palcoscenico divertente, l’artista cambia travestimento, rappresentando ancora una volta la sua incertezza sulla propria identità, su ciò che vuole essere e, di conseguenza, si comporta come se dovesse plasmare la propria personalità in base a ciò che desidera che gli altri percepiscano. Cerca così di ottenere una spinta in più di autostima, quando in realtà ne possiede davvero poca.

Biografia

FEBE è una giovane artista, nata in Italia e da quando era piccola ama la musica e l’arte. Il progetto su cui sta lavorando ha visto FEBE come creative director nell’intero processo, da scrivere le sue stesse canzoni, comporle e creando visuals. Mentre racconta dei suoi problemi di salute mentale che l’hanno colpita negli ultimi anni e libera le parole che non ha mai detto ad alta voce, esplora tanti generi differenti per trovare quello in cui si sente meglio. Il suo singolo di debutto “What if” è stato seguito da “Is this living life?” e da “Lost Potential”, tre dei cinque brani che andranno a comporre il puzzle di “Drowning”, il primo EP dell’artista.

Il nome FEBE è un elegante nome di origine greca e significa “luminoso”. Infatti, “Febo” era uno dei tanti aggettivi usati per definire Apollo, dio della musica, delle arti, della profezia e del sole. Il legame dell’artista con la mitologia greca e la musica l’ha portata a scegliere “Febe” come nome d’arte.

