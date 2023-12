Portogruaro. In un tremendo incidente morti Giulia Di Tillio, Egli Gjeci e Altin Hoti

Immacolata tristissima a Portogruaro. La città è in lacrime per la morte di tre ragazzi: Giulia Di Tillio, Egli Gjeci e Altin Hoti, tutti residenti in città. I tre giovani avevano trascorso una serata in alcuni locali di Portogruaro. Una tragedia che si somma a un’altra, recente, per la famiglia dell’ultima vittima: il fratello di Altin, infatti, è il diciottenne deceduto nel maggio scorso in un altro schianto fatale, e sempre a Portogruaro.

In base alla prima ricostruzione l’auto stava provenendo da Concordia Sagittaria verso Portogruaro. Il conducente è giunto in prossimità del ponte sul fiume Reghena, a borgo Sant’Agnese, ed è sbandato verso destra centrando un albero al fianco di un negozio di biciclette. L’auto e poi volata in acqua.

In acqua i pompieri hanno trovato la Bmw Serie 5 con all’interno i tre corpi ormai privi di vita. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri.

Egli Gjeci, 20 anni, residente a Portogruaro, aveva frequentato l’istituto professionale D’Alessi in città. Nella BMW finita nel fiume Reghena i soccorritori hanno trovato anche il corpo di Altin Hoti, 22 anni. Tra le vittime anche Giulia Di Tillio, 21 anni di Portogruaro.

La stessa famiglia Hoti aveva già vissuto il lutto per la perdita di un figlio, Admir Hoti di 19 anni, morto nello scorso maggio sempre in un incidente stradale sempre a Portogruaro.