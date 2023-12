Decine di scosse di terremoto a Spoleto: scuole chiuse

Dopo il terremoto che nella serata di mercoledì ha interessato l’area di Orivieto, oltre una ventina di scosse sono state registrate anche nella zona di Spoleto, a diversi chilometri di distanza, dove oggi il Comune ha deciso la chiusura precauzionale delle scuole. In base alle rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno avuto una magnitudo tra due e tre.

Il Comune di Spoleto ha annunciato di avere provveduto ad aprire la sede della Protezione civile a Santo Chiodo. Il sindaco di Spoleto Andrea Sisti ha anche disposto per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, e in genere le attività per i minori, compresi i servizi educativi 0-3 anni (asili nido pubblici e privati) ed i centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori e adulti e per anziani non autosufficienti. Le scuole rimarranno precauzionalmente sono chiuse anche ad Orvieto, Allerona e Castel Viscardo.

Non hanno intanto rilevato danni i controlli compiuti sul Duomo di Orvieto. Nell’orvietano la scossa più forte ha avuto magnitudo 3.6 ed è stata registrata alle 21.06 di ieri sera a quattro chilometri da Allerona. Un altro sisma di magnitudo 2.2 c’è stato cinque minuti prima nei pressi di Castel Viscardo.