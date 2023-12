“Tu così bella” è il nuovo singolo di Simba feat. Pier

Da venerdì 8 dicembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Tu così bella” il nuovo singolo di Simba feat. Pier già disponibile sulle piattaforme digitali dal 1° dicembre.

“Tu così bella” è un brano che parla dell’amore per la musica, di quanto essa sia la cura a tutti i nostri problemi. Può essere considerata un inno alla musica, a quanti sacrifici, notti insonni e sabati sera in studio ci vogliano, per ottenere quello che abbiamo in mente.

Il pezzo vuole catturare l’attenzione di tutte le persone, quelle che hanno un sogno, quelle che non ce l’hanno, quelli che sperano anche solo in qualcosa, dando tutto per realizzarsi, ma anche per chi spera in qualcosa e non fa nulla per farlo: questa canzone deve essere più di una semplice analisi del testo, per chi l’ascolterà e più di un’analisi musicale.

“Musica mi riempie la testa Se non ci sei, sembra vuota sta festa”, con questa frase l’artista riassume il concetto della nuova release.

Biografia

SIMBA

Andrea,24 anni, cresce a Porlezza, in provincia di Como ma da ormai quattro anni si definisce cittadino del mondo senza una fissa dimora, gli piace classificarsi così.

Ma oggi non è qui per parlare di sé, bensì̀ di una parte molto importante: la sua parte artistica, l’amico che sa più̀ cose che di sé stesso, colui che si racconta, e lo fa esprimere, nel miglior modo, tramite la musica. Ha chiamato questa parte di me ‘Simba’. Ha sempre avuto un presentimento strano, tipo di non far parte totalmente di questa società̀, insieme di persone, globo, chiamatela come volete. Simba si è sempre sentito diverso sotto determinati aspetti ma ogni cosa ha il suo tempo, ed Andrea ha preso e forse sta ancora prendendo il suo, per individuare il giusto sentiero per poter raggiungere i propri obiettivi. Simba è arrivato in quel momento.

Un’infanzia e un’adolescenza segnate da una serie di eventi, molti dei quali spiacevoli (dove a 16 anni lo portano a lavorare anche in Svizzera), segnano il suo percorso personale e artistico.

A 20 anni decide di partire per un viaggio in backpacking, vivendo in tenda e di “veramente poco”, assaporando il gusto della semplicità̀, della natura e di quello che una vita da nomade possa offrire nel Nord Europa, in Norvegia.

A 21 anni torna in Norvegia ed è lì che la musica ha preso un posto nella sua vita.

Il primo singolo nasce nel Nord della Norvegia, in una casa in mezzo al nulla, nel dicembre del 2019.

Adesso aveva un nome d’arte, una canzone e tanta voglia di condividere.

C’era tutto l’occorrente per uscire allo scoperto.

La musica ha ormai preso la priorità̀ per lui da quasi tre anni.

In poco meno di 3 anni le canzoni gli hanno dato delle piccole ma allo stesso tempo grandi soddisfazioni e il coraggio di esporsi, e gli hanno aperto la porta per potersi dare almeno una chance con la musica.

Pier

Pieralberto Serantoni, nome d’arte Pier, nasce a Roma il 30 Aprile 1986, vive da 7 anni a Porlezza, un piccolo paese in provincia di Como, ma che ha la fortuna di bagnarsi sul lago Ceresio di Lugano.

Pier ha nutrito la sua infanzia con la musica cantautorale italiana e inglese anni 70/80/90, diventando così importanti per la sua formazione musicale, da renderlo un cantautore di musica leggera.

L’infanzia è segnata dal divorzio dei genitori, rottura che ha causato continui spostamenti tra nord e centro Italia. Da Piacenza a Roma, Da Mantova a Montepulciano.

È in Toscana che finalmente, all’età̀ di 14 anni, sotto un attento consiglio dell’insegnante di musica delle medie, si avvicinò per la prima volta ai tasti bianchi e neri del pianoforte.

Pur non avendo mai suonato, amava giocare con le melodie e così con determinazione iniziò a rifare le canzoni dei cantautori di cui è tutt’ora innamorato: Venditti, De Gregori, Battisti, Lucio Dalla.

Quelli del Liceo, sono anni molto importanti, sia dal punto di vista privato che musicale. All’età̀ di 15 anni poté̀ prendere piccole lezioni di pianoforte ed è qui che scatta una doppia magia: conobbe Alice, la sua attuale moglie; “l’unica persona capace di fargli vedere il mondo sotto tutta un’altra lente” e la teoria musicale.

La maggior parte delle sue canzoni sono dedicate a lei.

Dopo avere frequentato una scuola di cucina più per volere del padre che per reale convinzione, all’età̀ di 22 anni, decide di partire per la Svizzera e fare esperienza in un ristorante di Lugano insieme alla compagna. L’obiettivo era fare qualche spicciolo e specializzarsi ancora di più̀ nel mondo culinario iscrivendosi alla scuola di Gualtiero Marchesi “ALMA”. Dopo due anni e mezzo, riuscii nell’impresa; attualmente è diplomato come Cuoco professionista di cucina italiana (2011-2012), ma il suo sogno e la sua passione non li aveva messi da parte, continuava comunque a comporre e ad esercitarsi grazie al suo grande “maestro” Cesare Cremonini.

All’età̀ di 35 anni ha sconfitto la timidezza e con molto coraggio, decide di iscriversi al concorso per Autori Esordienti del PAE di Genova; con grande soddisfazione venne premiato col 2’ secondo posto, grazie alla canzone PARLAMI DI TE.

Nel 2022 ha partecipa al Festival della Canzone, UNA ROTONDA NEL BLU, al Lido di Camaiore, nel quale ha vinto il PREMIO SPECIALE della canzone, sempre con PARLAMI DI TE.

Nel 2023 ha avuto la fortuna e il piacere di conoscere Andrea Immordino, in arte SIMBA, ragazzo dall’estro vulcanico con il quale collabora tutt’oggi alla scrittura di nuove canzoni.

