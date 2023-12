Per il weekend lungo tra venerdì 8 e domenica 10 dicembre a Modena tante opportunità tra arte, storia e cultura per cittadini e turisti

Il Ponte dell’Immacolata 2023 porta con sé un weekend “allungato” di tre giorni, da venerdì 8 a domenica 10 dicembre, che modenesi e turisti possono trascorrere scoprendo i tesori storici, artistici e culturali di Modena, a partire dal sito Unesco di piazza Grande, con il Duomo romanico e la Ghirlandina, fino alle Sale storiche e l’Acetaia di Palazzo comunale, alle rinnovate sale Campori e Sernicoli del Museo civico a Palazzo dei Musei dove si trovano anche le Gallerie Estensi, alle mostre di Fmav-Fondazione Modena Arti Visive a Palazzo Santa Margherita, al Museo Enzo Ferrrari e al circuito museale dedicato ai motori.

Per informazioni e approfondimenti sulle iniziative in programma si può consultare il portale visitmodena.it, dove è possibile anche prenotare visite ed esperienze.

Sulla Ghirlandina si può salire venerdì, sabato e domenica, con visite continuate dalle 9.30 alle 19. L’ingresso è a pagamento (il biglietto costa 3 euro e si paga direttamente in Torre anche attraverso il Pos) con prenotazione obbligatoria; previste riduzioni per studenti dai 6 ai 26 anni, over 65, e gruppi di almeno 10 persone, mentre l’accesso è gratuito per bambini fino a 5 anni, per i disabili e i loro accompagnatori, per guide ed interpreti, per insegnanti che accompagnano classi di ogni ordine e grado.

Nelle stesse giornate sono aperte le Sale storiche del Palazzo comunale: venerdì e domenica, alle ore 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30, ingresso a pagamento (2 euro) con prenotazione obbligatoria; sabato, invece, ingresso gratuito, ma sempre con prenotazione obbligatoria, alle 13 e alle 15. Venerdì alle 17 è in programma una visita guidata cosiddetta “Combo” perché unisce quella alla Torre Ghirlandina con un’altra alle Sale Storiche del Palazzo Comunale. La visita è a cura di Archeosistemi in collaborazione con il Servizio Promozione della città e turismo del Comune. Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale visitmodena.it; il biglietto si paga direttamente al momento della visita.

Da venerdì a domenica si può anche partecipare anche a visite guidate (su prenotazione e a pagamento, al costo di 2 euro) all’Acetaia comunale: le partenze sono alle 10.30, 11.30, 15.30, 16.30. Nelle stesse giornate, il Nuovo Diurno di piazza Mazzini è aperto dalle 9.30 alle 19. In particolare, venerdì è in programma una visita guidata e gratuita (con prenotazione obbligatoria) alla mostra “Voi siete Ovunque”.

I Musei del Duomo si possono visitare venerdì, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18; sabato e domenica, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19. Le visite sono a pagamento, con biglietto intero al costo di 6 euro, mentre quello ridotto a 4 euro.

Sabato e domenica è anche possibile visitare su prenotazione Palazzo Ducale in piazza Roma, sede dell’Accademia militare, con visite guidate e a pagamento, a partire da 10 euro, con riduzione a 8 euro fino a 12 anni; ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni.

A Palazzo dei Musei, oltre agli ingressi gratuiti alla Gipsoteca Graziosi e al Lapidario romano, si può visitare anche la Galleria estense, dove sono attualmente allestite le mostre: “Parola d’ordine? Artisti estensi: le lettere, le opere”; “Ter Brugghen. Dall’Olanda all’Italia sulle orme di Caravaggio” e “Maria Pedena. La triste storia di una bella bambina” (per informazioni e biglietti www.gallerie-estensi.beniculturali.it).

Per tutte le giornate del ponte, dalle 11 alle 19, inoltre, si possono visitare anche le mostre di Fondazione Modena arti visive allestite a Palazzo Santa Margherita: “Riccardo Guasco. Regione e sentimento. Itinerari italiani illustrati”; “Logos. Le immagini parlano”; “Carsten Nicolai. Strahlen/Raggi”; “Evan Roth. Mondi distorti”. L’ingresso è a pagamento (www.fmav.org).

Aperto tutti i giorni, dalle 9.30 alle 18, con ingresso a pagamento, anche il Museo Enzo Ferrari dove è possibile fruire delle mostre: “Motori” e “Game Changers” (www.ferrari.com/it-IT/museums/enzo-ferrari-modena). Sul portale visitmodena.it tutte le informazioni su musei motoristici.

Aperta nelle giornate del ponte, dalle 10 alle 18, anche la Casa Museo Luciano Pavarotti in stradello Nava (informazioni su www.casamuseolucianopavarotti.it).