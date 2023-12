Crotone l’anno che verrà, incontro con le associazioni di categoria e gli operatori commerciali

La data del 31 dicembre si avvicina e

Piazza Pitagora è un cantiere aperto per renderla più fruibile alle migliaia di persone che arriveranno da ogni parte della provincia e da altre Città per assistere all’evento “l’anno che verrà” spettacolo di fine anno diretto da Amadeus e trasmesso dalla Rai1. L’Amministrazione comunale non lascia nulla d’intentato per creare le migliori condizioni logistiche e, nella serata di ieri, infatti, presso la Sala Consiliare, ha organizzato un incontro con le associazioni di categoria dei commercianti ed i singoli operatori localizzati nell’area del centro città e del lungomare.

La finalità dell’incontro è stata quella di fornire un aggiornamento ai commercianti in merito alle disposizioni sulla viabilità, sicurezza e provvedimenti che saranno adottati per l’organizzazione e gestione dell’evento “L’anno che verrà”.

Erano presenti per il Comune di Crotone il sindaco Vincenzo Voce, gli assessori Sandro Cretella e Maria Bruni, il presidente della Commissione Consiliare Attività produttive Domenico Ceraudo e i dirigenti Francesco Iorno e Salvatore Gangemi.

Per le associazioni hanno partecipato la CCIAA, la Confcommercio, Confesercenti e Fenimprese e numerosissimi operatori commerciali che, singolarmente, sono stati sollecitati a partecipare al fine di raccogliere le esigenze di ciascuno e compararle con le misure di sicurezza e indice di affollamento che sarà previsto nel centro città

L’amministrazione comunale ha comunicato che sono stati avviati i tavoli interistituzionali per l’adozione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico; inoltre, a breve, sarà avviata una campagna di comunicazione sulle misure adottate in modo da informare la comunità cittadina e gli ospiti che arriveranno in città e, naturalmente gli operatori commerciali.

E’ stato illustrato il posizionamento del palco, le vie in cui sarà, in alcuni giorni inibito il transito veicolare, dove si posizioneranno gli alloggi del corpo di ballo e degli artisti oltre la tempistica dello svolgimento delle attività per la realizzazione dell’evento.

E’ stato fatto anche un approfondimento in merito ai residenti dell’area, dei permessi concessi ed anche della necessità di individuare aree di carico e scarico merci oltre che parcheggi anche degli autobus che verranno da fuori Crotone.

Inoltre l’amministrazione ha comunicato che saranno installati quattro maxi schermi al fine di consentire a tutti di assistere all’evento anche in altre zone della città, una delle quali sarà il lungomare consentendo così anche un forte coinvolgimento dei commercianti di questa zona

L’amministrazione, inoltre, ha comunicato che, al fine di animare il centro, per tutto il mese di dicembre si stanno allestendo in Via Vittorio Veneto “Casette del Natale” che, con l’avviso pubblico in corso, saranno concesse ad operatori commerciali e associazioni che potranno vendere prodotti alimentari e dell’artigianato locale a tema natalizio.

E’ stata inoltre richiesto dagli operatori commerciali di prevedere attività in Piazza Duomo e l’amministrazione si è impegnata in tal senso.