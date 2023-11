Sta per iniziare il tour natalizio de Il Tratturo: 12 concerti, da Venezia a Spello

Sta per iniziare il tour natalizio de «Il Tratturo», la più longeva e apprezzata etnoband molisana. Saranno dodici i concerti che il quartetto terrà in giro per l’Italia, partendo da Venezia, dove l’8 dicembre si esibirà nella magnifica Chiesa dei Gesuiti, passando per Monte Sant’Angelo in Puglia, con uno spettacolo nell’auditorium della basilica, proseguendo con diverse località dell’Abruzzo e del Molise. Il tour si concluderà a Spello, in Umbria, dove Il Tratturo terrà il “Concerto dell’Epifania” sabato 6 gennaio, e il giorno seguente un laboratorio musicale sulla zampogna nell’ambito del 14° “Festival Spello Splendens”.

Lo spettacolo natalizio del quartetto molisano propone le più note tradizioni musicali italiane legate al Natale, secondo un arco temporale che va dalla ricorrenza dell’Immacolata Concezione fino all’Epifania. È uno spettacolo che vanta centinaia di repliche, alcune delle quali in importanti luoghi di culto (Basilica di Santa Cecilia a Roma, Duomo di Collemaggio a L’Aquila, Basilica di Sant’Antonio a Padova, Chiesa dei Gesuiti a Venezia). Il programma prevede pastorali, zampognate e ciaramellate, ninne nanne per il Bambinello e canti narrativi su San Giuseppe e la Madonna, canzoni agiografiche su Santa Lucia e Inni alla Stella Cometa, brani di Sant’Alfonso de’ Liguori e musiche per il Capodanno e l’Epifania.

«Il Tratturo» è l’espressione più autentica e qualificata della musica tradizionale molisana. Vanta oltre 1.800 concerti in Italia e nel mondo (Argentina, Austria, Bosnia, Bulgaria, Canada, Francia, Inghilterra, Polonia, Spagna, Scozia, Svizzera, Turchia, Usa), alcune fortunate incisioni discografiche e partecipazioni a programmi televisivi delle reti Rai e Mediaset, condotti da Mara Venier (Domenica in), Sandra Milo (Piccoli e grandi fans), Osvaldo Bevilacqua (Sereno variabile), Patrizia Rossetti (Retequattro Show), Cristina D’Avena (Canale 5 Christmas), Michele Mirabella (Rai International), Licia Colò (Alle falde del Kilimangiaro).

Questi i quattro componenti della folkband: Mauro Gioielli (canto), Lino Miniscalco (zampogne, ciaramelle, flauti), Valerio Martino (tamburi a cornice, organetto), Ivana Rufo (chitarra battente, chitarra 12 strings, canto).