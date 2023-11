Gianni Alemanno riscende in campo a 65 anni. Il suo nuovo partito si chiama “Indipendenza!”. Come simbolo ha un cerchio con sfondo blu e il nome scritto in bianco e con il tricolore. L’obiettivo dichiarato è “superare i vecchi schemi di destra e di sinistra”, ma con la consapevolezza che bisogna prendere posizione. Per questo sceglie la vicinanza al mondo cattolico e la distanza da europeismo e atlantismo.