Il Crotone vs Potenza si aggiudica il settimo risultato utile consecutivo.

Serie C NOW girone C 15esima giornata successo del Crotone vs il Potenza (un solo pareggio conquistato dall’inizio della stagione) con due marcature degli attaccanti Tumminello e Gomez.

Crotone 2

Potenza 1

Marcatore: 12° Tumminello, 53° Gomez, 84° Volpe

Crotone (4-4-2): Dini, Leo, Papini, Loiacono, Giron, D’Ursi, Petriccione, Vinicius (Felippe), Tribuzzi, Tumminello (Vuthaj), Gomez (Cantisani – Spaltro). All. Zauli

Potenza (3-4-1-2): Alastra, Armini, Cyamfi, Sbraga, Pace, Varrenga, Candellori, Di Grazia (Volpe), Saporiti (Schiattarella), Caturano, Gagliano (Rossetti). All. Lerda

Arbitro: Matteo Centi di Terni

Ass. Stefano Franco (Padova)-Giuseppe Lipari (Brescia)

Quarto giudice: Antonio Liotta (Castellamare di Stabia)

Ammoniti: Caturano, Tumminello, Tribuzzi

Espulso: Leo

Angoli: 6 a 4 per il Crotone

Recupero: 1 e 5 minuti

Spettatori: 4.088 incasso euro 15.030,69

Il tecnico esonerato, Lerda, contro il tecnico subentrato al suo posto, Zauli, l’altra sfida nella partita giocata sul terreno dell’Ezio Scida. Ha vinto Zauli e quindi il Crotone. Successo cercato dalle battute iniziali con la giusta concentrazine, da parte della difesa sopratutto, si è concretizzato nel corso dell’incontro. Settimo risultato utile consecutivo (4 vittorie, 3 pareggi) che consente al Crotone di mantenere invariata la distanza di sette punti dalla capolista Juve Stabia vincente in quel di Messina. Come già affermato da mister Zauli alla vigilia dell’incontro “il Crotone deve andare avanti per la sua strada cercando di fare sempre bene” anche contro il Potenza (un solo pareggio esterno dall’inizio della stagione) non è stata interrotta la striscia positiva.

Fallita l’operazione “vendetta” di mister Lerda nei confronti della sua ex squadra, accumula, invece, un altro insuccesso nelle ultime tre giornate che potrebbe mettere a rischio la sua permanenza sulla panchina della quadra lucana. Crotone in campo inizialmente con gli otto/undicesimi della precedente formazione. Dentro Leo, Vinicius, Giron in sostituzione di Bove infortunato, Felippe e Pannitteri per motivi tattici. Modulo 4-4-2.

Ospiti inizialmente schierati con cinque novità rispetto alla precedente giornata. Mister Lerda ha preferito inserire Alastra, Cyamfi, Gagliano, Candellori, Varrenga e lasciato fuori Gasparini, Steffe, Asencio, Hristov, Hadziosmanovic.

Calcio d’avvio da parte del Potenza e si ribaltano le giocate con l’intento da entrambe le formazioni di passare in vantaggio. Fase di gioco che dura dodici minuti fino a quando il Crotone passa in vantaggio con Tumminello. Settimo gol stagionale del pitagorico ottenuto con tiro da fuori area. Dopo un Crotone che prende a pallonate la porta avversaria con tiri da parte di D’Ursi, Gomez, Tribuzzi. Ottimo primo tempo da parte dei pitagorici senza alcuna sbavatura difensiva. Niente di nuovo nei primi minuti della ripresa da parte del Potenza a parte le due sostituzioni. Cambia invece il risultato ma sempre a favore degli squali che raddoppiano con Gomez, assist di Tumminello, al minuto cinquantatre. L’ottima regia di Petriccione e l’interdizione delle giocate avversarie da parte di Vinicius alla base del buon gioco pitagorico. Il doppio svantaggio obbliga gli ospiti ad una maggiore spinta offensiva. Al minuto sessantotto Volpe colpisce la traversa. Accorcia le distanze il Potenza al minuto ottantaquattro con Volpe e l’uomo in più per l’espulsione del pitagorico Leo un valido motivo perché gli ospiti tentino di pareggiare ma senza riuscirci.