Noleggio a lungo termine, una soluzione sempre più diffusa

Nel corso degli ultimi anni c’è una soluzione che si è affiancata all’acquisto di una vettura nuova e che sta prendendo sempre più piede. Stiamo facendo riferimento al fenomeno del noleggio a lungo termine, un’opzione che ora anche i privati vedono sempre più di buon occhio.

I consumatori privati hanno capito in men che non si dica le potenzialità e i vantaggi del noleggio auto lungo termine Torino, nonostante questa formula sia stata utilizzata spesso e volentieri soprattutto in ambito aziendale e dai lavoratori dotati di partita iva. Proviamo a capire meglio quando è davvero conveniente questa soluzione e quali sono gli aspetti principali che la caratterizzano.

Una soluzione vantaggiosa

Tramite il noleggio a lungo termine, quindi, anche il privato ha l’opportunità di avere a disposizione una vettura del tutto nuova, senza però il grosso investimento legato all’acquisto. Infatti, dovrà semplicemente ottemperare al pagamento di una somma mensile, detta anche canone, che è predeterminata e che include vari aspetti vantaggiosi.

Infatti, per chi non lo sapesse, nel contratto di nlt è compreso anche un folto novero di aspetti vantaggiosi. Ad esempio, è inclusa l’assicurazione, così come il soccorso stradale, ma anche tanti costi che sono inerenti alle attività di manutenzione.

Quindi, una delle prime domande che ci si può fare è quella relativa all’effettiva convenienza di una simile soluzione. Ebbene, si tratta di un’alternativa decisamente importante e vantaggiosa qualora si effettuino almeno 15 mila chilometri all’anno o, invece, qualora non si voglia avere alcun tipo di pensiero e preoccupazione in riferimento a tutte quelle spese di carattere accessorio e gli adempimenti burocratici che hanno ad oggetto il bollo, la copertura assicurativa, la manutenzione e il soccorso stradale.

Come orientarsi in fase di scelta

Una volta che avete compreso che effettivamente questa è la soluzione che può fare davvero al caso vostro, allora chiaramente dovreste riflettere su quella che è la proposta di nlt più in linea con le vostre esigenze e preferenze. Nel momento in cui si procede con la valutazione di tutte le varie offerte, d’altro canto, è necessario approfondire non solo il canone mensile che bisogna pagare, ma anche tutti i vari servizi che sono compresi all’interno dello stesso. Un altro aspetto da tenere sempre bene a mente è quello legato al tetto di chilometri che viene incluso nel contratto di noleggio a lungo termine.

Nel caso in cui i servizi che vengono offerti sono veramente ridotti all’osso, allora è chiaro che la cosa migliore da fare è quella di prendere in considerazione delle offerte alternative, che comportano magari un esborso maggiore, ma che quantomeno abbiano inclusi tutti quei servizi di cui avete bisogno.

Gli aspetti vantaggiosi del nlt

Tanti, come dicevamo in precedenza, i vantaggi del noleggio a lungo termine. In primo luogo, troviamo il fatto di poter comprendere all’interno di una sola rata mensile tutti quegli adempimenti che corrispondono ai servizi accessori, come nel caso del soccorso stradale piuttosto che dell’assicurazione.

Non solo, visto che in un contratto di noleggio a lungo termine è compresa anche la disponibilità, nel caso in cui fosse necessario, di una vettura sostitutiva, di cui poter usufruire in via del tutto gratuita qualora il proprio veicolo dovesse essere oggetto di qualche malfunzionamento o danno. Non ci sono ulteriori costi in relazione a problematiche alla vettura occorse fuori garanzia per colpe che non si possono imputare a chi usa l’auto stessa. Infine, c’è da dire che il noleggio a lungo termine permette anche di stare molto più tranquilli in riferimento all’aspetto della rivendita del veicolo, visto che tale preoccupazione non ci sarà, così come mancheranno anche i problemi e i dubbi relativi alla svalutazione del mezzo.