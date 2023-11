Morta Anna Kanakis: ex modella ed attrice, Miss Italia nel 1977

Mondo dello spettacolo italiano in lutto. A soli 61 anni è morta Anna Kanakis. Ex modella e attrice, nel 1977, venne eletta Miss Italia. Poi, la carriera da attrice, impegnata in quasi trenta tra film e fiction, quindi l’impegno politico e, infine, la scrittura. L’annuncio della sua scomparsa è stato diffuso dal marito Marco Merati Foscarini. Le esequie sono in programma a Roma il 23 novembre alle 15 nella chiesa di San Salvatore in Lauro.

Figlia di padre greco e di madre originaria di Tortorici, Anna Kanakis a soli 15 anni nel settembre 1977 fu eletta Miss Italia a Sant’Eufemia d’Aspromonte. Fu la prima ragazza così giovane ad essere eletta, dopo una modifica del regolamento. Nel 1981 partecipò a Miss Universo e, in seguito, divenne modella.

Debuttò nel cinema, con piccoli ruoli nella commedia brillante. Poi, con Luigi Magni, ebbe il primo piccolo ruolo drammatico nei panni di una brigantessa nella pellicola “o Rè, con Giancarlo Giannini e Ornella Muti. Seguiranno oltre 30 tra film e fiction per la tv, in Italia e all’estero.