Nel futuro del Milan ancora Giroud?

Il campione francese salterà le prossime due partite di campionato per squalifica, ma l’attaccante rossonero guarda al futuro con il Diavolo. Olivier Giroud si vede ancora con la maglia del Milan.

A Le Journal de Dimanche il bomber transalpino ha parlato del possibile rinnovo di contratto. “Mi piacerebbe restare al Milan, credo di avere le carte in regola per farlo. Arrivare qui è stata una benedizione per me, sono in scadenza e non ho ancora discusso con il club, credo di poter ancora aiutare questo club. Ero un tifoso rossonero già negli anni 2000…”.

“Il mio obiettivo è fare una grande stagione in rossonero e vincere la seconda stella, non sarà facile, ma noi ci crediamo. Vogliamo fare bene in Champions, in quelle notti a San Siro si sente che c’è qualcosa di speciale. Non sono eterno. Finché il mio corpo me lo permette, cerco di superare i limiti. E di divertirmi il più possibile. Sono innamorato di questo gioco e non sono pronto a smettere. E poi ho ancora un po’ di benzina, no?”.