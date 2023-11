Fabio Quagliarella dice basta con il calcio giocato

Si ritira a 40 anni. Fabio Quagliarella dice basta al calcio giocato. Il calciatore, rimasto svincolato da agosto dopo la conclusione del contratto con la Sampdoria, ha atteso a lungo una chiamata ma una volta resosi conto che il fisico non lo assiste più ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

L’annuncio dell’attaccante napolerano è arrivato durante uno speciale di Sky Sport sul derby di Genova. “Sì per forza, sono costretto” ha dichiarato Fabio Quagliarella aggiungendo poi ironicamente “può darsi che arriva qualcosa ma, sono in condizioni fisiche inaccettabili per scendere in campo adesso”.

A proposito degli obiettivi futuri, Quagliarella ha spiegato che “sicuramente i sogni ci devono sempre essere, uno è poter restare nel mondo del calcio e capire il ruolo che mi si addice. Ma abbiamo tutto il tempo per capire che strada intraprendere”.