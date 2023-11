Cuneo. Scuole al centro: altri due cantieri per nuove piazze scolastiche e piste ciclabili

Nuovi cantieri a Cuneo. Si tratta dei lavori davanti alla Scuola dell’Infanzia Lucia Viano in Via Rostagni (quartiere Donatello) e davanti alla Scuola paritaria dell’Infanzia A. T. Galimberti e la vicina scuola media Leonardo Da Vinci, in Via Sobrero. Sono due interventi finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che faranno compiere un passo avanti al progetto “Scuole al Centro”. Poche settimane fa è partito il primo di tali progetti, davanti all’asilo nido in Via Silvio Pellico. Dopo l’avvio dei lavori di ristrutturazione dell’ex ospedale Santa Croce, partono così altri due cantieri sulla città finanziati con i fondi PNRR che si è aggiudicato il Comune di Cuneo.

Obiettivo di tutti gli interventi nell’ambito di “Scuole al centro” è la rimodulazione delle aree pubbliche circostanti gli edifici scolastici (strade di accesso, marciapiedi, verde pubblico) per consentire maggiore sicurezza per chi vi accede e per dare la possibilità a chi li frequenta di vivere momenti di socializzazione grazie alla realizzazione di piazze scolastiche, pedonalizzazioni, piste ciclabili e interventi di moderazione del traffico. In questo modo la scuola riconquista la sua centralità nel quartiere attraverso la riqualificazione degli spazi urbani in cui è inserita.

I due interventi al quartiere Gramsci e Donatello partiranno entro i primi dieci giorni di novembre. Essi porteranno con sé anche l’ampliamento della rete ciclabile in corrispondenza delle varie scuole, incrementando le aree pedonali e la rete ciclistica a servizio delle scuole.

Pochi giorni fa, “Open polis” ha pubblicato un’indagine sui dati del Ministero dell’Istruzione secondo cui Cuneo risulta il capoluogo d’Italia con il maggior numero di edifici scolastici raggiungibili con piste ciclabili. Sono infatti 2 scuole su 3, cioè il 77,3% del totale, a essere raggiunto da una pista ciclabile; al secondo posto nella classifica nazionale c’è Modena, che ha il 66,2% delle scuole toccate da ciclabili. Il dato su scala nazionale è del 9,2%, vale a dire 1 scuola su 10 è raggiunta da piste ciclabili, mentre a livello di Regione Piemonte la media è del 13,3%. Cuneo registra anche un primato su scala regionale, dal momento che ha 7,7 km di piste per ogni 1000 residenti minorenni, il miglior dato in Piemonte.

Grazie ai fondi PNRR saranno in tutto 5 i cantieri di riqualificazione di spazi di soglia scolastici: oltre all’Asilo Nido di Via Silvio Pellico e le due scuole dell’Infanzia in Via Rostagni e in Via Sobrero e la vicina Scuola Media Leonardo Da Vinci, saranno oggetto di riqualificazione anche le aree di fronte alla Scuola Primaria Don F. Miraglio a Borgo San Giuseppe e alla scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo di Borgo San Giuseppe.

Così la Sindaca Patrizia Manassero: “Un altro cantiere parte, un altro traguardo raggiunto. I lavori davanti alle due scuole dell’infanzia rappresentano il raggiungimento di due obiettivi contemporaneamente: realizzare una seconda progettualità che abbiamo candidato ai finanziamenti PNRR e portare avanti concretamente la decisione di ripensare il ruolo della scuola nel contesto urbano, di cui parla il nostro Piano Strategico Cuneo 2030. A Cuneo si sta avviando in questi mesi una grande trasformazione grazie ai fondi PNRR, che la renderà una città ancora più vivibile e più inclusiva”.

“Il dato che Openpolis ha messo in evidenza, non può che farci piacere”, il commento dell’Assessore alla mobilità Luca Pellegrino. “Riconosce lo sforzo che abbiamo fatto di dare la priorità alla mobilità in sicurezza soprattutto per i più piccoli. I numerosi interventi previsti in prossimità delle scuole lo dimostrano. Le piste ciclabili continuano ad allungarsi sul territorio comunale: andremo avanti in questa direzione, perché ci sembra che i cittadini e le cittadine rispondano molto bene a questa rivoluzione della mobilità che porta con sé innumerevoli benefici”.