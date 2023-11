Milano è una delle città maggiormente frequentate dai turisti italiani e stranieri, i quali si dirigono verso i punti di attrazione presenti. Ovviamente, si fa riferimento innanzitutto al famoso Duomo della grande metropoli, ma anche alle vie dello shopping. Infatti, all’interno del capoluogo lombardo vengono allestite mostre e manifestazioni culturali di altissimo livello, proprio come la Settimana della Moda.

Tuttavia, si tratta anche di una città fulcro per gli incontri con gli artisti internazionali, e la maggioranza di essi si esibisce, per esempio, in concerto in una struttura locale. Per la combinazione di una serie di elementi come quelli citati, Milano in tutta la sua ampiezza va esplorata e attraversata, specie quando c’è un determinato evento al quale prendere parte. Ciò comporta delle esigenze per ciò che concerne gli spostamenti urbani: ecco dei consigli pratici per muoversi a Milano.

Sistema di trasporto pubblico efficiente

Tra le città italiane meglio collegate in assoluto, Milano vanta un sistema di trasporto pubblico davvero efficiente. Ci si può spostare abilmente da un punto ad un altro anche a discreta distanza, poiché ci sono diversi mezzi da poter prendere in un determinato momento del giorno. Di seguito si propone l’elenco dei trasporti disponibili.

Metro

La metro è uno dei trasporti maggiormente efficaci, poiché si suddivide in tre linee che collegano tutte le zone presenti a Milano. La principale è la linea rossa, la quale permette spostamenti rapidi all’interno dell’area urbana centrale. La secondaria è la verde, con cui è possibile raggiungere un quartiere periferico del capoluogo lombardo. La terza e ultima è la gialla, che copre distanze ben più profonde, persino diametralmente opposte. Per poter cambiare line ci sono alcune stazioni designate, e su tutte si ricordano quella del Duomo, dove si intrecciano la gialla e la rossa, quella di Loreto, in cui si passa dalla rossa alla verde e viceversa, e infine la Stazione di Milano Centrale, nella quale si effettua il cambio tra linea gialla e verde.

Autobus

Gli autobus sono perfettamente funzionali a Milano, anche se comunemente a loro si preferisce la metro. Il passaggio di ciascuna linea di autobus è intervallato da un lasso temporale pari a 10 minuti circa, e gli spostamenti effettuabili vanno dagli aeroporti milanesi fino alle zone collocate in periferia. C’è anche il servizio notturno, attivo dalle 2.00 alle 5.00. Si segnala invece la presenza di Radiobus, una navetta la cui corsa è prenotabile in anticipo.

Tram

Le due linee di tram a Milano sono ben organizzate, perché sono fruibili 24h e ciascun trasporto di questa categoria passa con un intervallo temporale pari a 15 minuti. In tal modo, si ha un’altra soluzione per muoversi all’interno del vasto capoluogo lombardo, specie se ci si deve spostare nelle zone centrali.

Velocità ed efficienza: i taxi privati

Se si ha particolare fretta, la soluzione migliore è chiaramente disporre di un trasporto privato per muoversi a Milano. Tuttavia, con una propria automobile si rischia di incorrere nel problema del traffico, e ci si impiega il doppio se non il triplo del tempo. Allora cosa si consiglia di fare? Fortunatamente il capoluogo lombardo presenta una linea di taxi privati, i quali consentono previa prenotazione uno spostamento verso qualunque destinazione. Per potersi affidare ad un servizio così rapido ed efficiente, basta andare su https://www.taximalpensa.cloud/ e prenotare una corsa. Ciò vale anche se si arriva a Milano in aereo, poiché da Malpensa ci sono diversi trasporti di cui usufruire eventualmente, e magari poi si potrebbe avanzare richiesta per futuri spostamenti una volta giunti in città. La difficoltà relativa al traffico verrebbe in tal modo aggirata perché questi veicoli sono autorizzati a circolare nelle ZTL e possono attraversare le corsie preferenziali.

Veicoli elettrici

Ci sono molteplici servizi di noleggio di veicoli individuali elettrici, come i monopattini e le biciclette. Per usufruirne, basta scaricare l’apposita applicazione e sbloccare il noleggio del veicolo. Si tratta di una scelta finalizzata al tema della sostenibilità!