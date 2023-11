Come riparare una stufa a pellet

La stufa a pellet è uno dei metodi di riscaldamento domestico più popolari che vengono utilizzati all’interno di una casa: da un lato la disponibilità di un prodotto che, con pochi euro, potrà essere rinnovato per mezzo di una scorta di pellet, che garantisce un buon tipo di riscaldamento della propria casa. Dall’altro, si tratta di uno strumento che presenta costi sicuramente minori rispetto ai caloriferi o alle stufe tradizionali che funzionano a corrente; ovviamente, come tanti altri strumenti ed elettrodomestici che vengono utilizzati in un ambiente casalingo, anche la stufa a pellet va incontro a rottura, malfunzionamenti o guasti improvvisi, per i quali ci sarà bisogno di intervenire. Di seguito, dunque, si indicano alcune delle manovre principali da seguire per quanto riguarda la riparazione di una stufa a pellet.

Le procedure da seguire per riparare una stufa a pellet

Per riuscire a riparare una stufa a pellet, c’è bisogno di seguire delle procedure precise, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con lo strumento che, ovviamente, richiede determinate tipologie di intervento. Riuscire a riparare una stufa a pellet servendosi di interventi fai da te è possibile, purché si abbia l’attenzione corretta nel seguire determinate azioni, che vengono indicate. In primo luogo, bisognerà occuparsi dell’alimentazione della stufa a pellet, assicurandosi che la presa sia funzionante e che lo strumento si accenda regolarmente. Qualora tutto sia corretto sotto questo punto di vista, il consiglio è quello di staccare la presa della corrente e lavorare con la stufa a pellet spenta, onde evitare problemi che possono avere a che fare con la funzione della stufa a pellet, mentre si cerca di ripararla.

Di solito, uno dei problemi più comuni che si verificano con la stufa a pellet riguarda il serbatoio, con il materiale che si utilizza che tende a non depositarsi correttamente o ad attecchire in alcune componenti della stufa che generano il malfunzionamento. Per questo motivo, da un lato bisogna fare sempre attenzione alla quantità di pellet che si utilizza, dall’altro bisogna inserire correttamente lo stesso nella stufa e, controllando, di volta in volta, se il pellet si è depositato correttamente come deve. Si prosegue con altri controlli, che riguardano la vite di alimentazione: talvolta, quest’ultima può essere bloccata o ostruita, soprattutto nel corso del tempo, a causa della sporcizia che si accumula nello strumento. Ciò provoca il blocco per l’avanzata del pellet, dunque è importante provvedere ad una pulizia corretta dello strumento. Stessa cosa dicasi anche del sensore di temperatura, che potrebbe essere difettoso e non riuscire a regolare correttamente la temperatura secondo quanto richiesto all’interno della propria casa. A proposito di pulizia, si consiglia anche di pulire correttamente il bruciatore, così da garantire una combustione che sia efficiente in ogni momento, soprattutto quando il pellet sta per terminare. Solo dopo aver fatto ciò, qualora non si dovesse andare incontro ad una risoluzione, si consiglia di affidarsi ad un professionista del settore, che saprà guardare, più specificamente, le possibili componenti compromesse.

Strumenti per la riparazione di una stufa a pellet

Dopo aver indicato le principali fasi da seguire per la riparazione di una stufa a pellet, è importante proseguire con la strumentazione necessaria, affinché il proprio lavoro sia svolto correttamente. Tra gli strumenti che si consigliano, assolutamente, ci sono soltanto i guanti da lavoro e gli occhiali protettivi, che permetteranno di agire nel pieno della propria salvaguardia, ma anche tutti quegli strumenti di ricambio che possono essere utilizzati per la stufa a pellet: tra questi, la candeletta di accensione, che può essere utile per l’alimentazione dello strumento, o un nuovo serbatoio per la gestione del pellet. Questi strumenti possono essere acquistati presso un ferramenta o direttamente online, in alcune piattaforme come quella di SM Ricambi Srl, che permetterà di scegliere data una grande disponibilità di strumenti e risorse.