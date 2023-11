Carenze ormonali: come ritrovare l’equilibrio in menopausa

È finalmente uscito il libro sugli ormoni bioidentici naturali del Dott. Claudio Tomella, disponibile su Amazon e presto anche nelle migliori librerie. Si tratta di Rinascere con gli Ormoni Bioidentici naturali – La guida definitiva per vivere al meglio la Menopausa, una guida completa che descrive in modo semplice e chiaro ma approfondito gli ormoni bioidentici, affinché tutte le donne in menopausa o che si stanno avvicinando a questa fase possano affrontarla in maniera ottimale e consapevole.

Il libro aiuta a scoprire quali sono gli effetti delle carenze ormonali in menopausa e come gestirli in modo efficace attraverso gli ormoni bioidentici naturali, per ritrovare l’equilibrio e alleviare o eliminare i disturbi nella menopausa. Questo lavoro è il frutto dell’esperienza acquisita dal dott. Claudio Tomella in 30 anni di pratica della medicina e di una profonda conoscenza acquisita nel campo degli ormoni bioidentici, oltre ad essere l’ideatore del metodo del BioEquilibrio Ormonale®.

Attualmente, “Rinascere con gli Ormoni Bioidentici naturali” è la guida più esaustiva e aggiornata sul tema esistente in Italia e si offre come supporto alle donne affinché esse siano in grado di compiere scelte informate sul proprio futuro e vivere appieno questa nuova fase della vita.

La rinascita delle donne grazie alla terapia con ormoni bioidentici naturali

Prima, durante e dopo la menopausa si verificano carenze e squilibri ormonali, delle condizioni che possono provocare diverse problematiche nella vita delle donne e cambiarne completamente la quotidianità. Oggi, però, è possibile approcciarsi in modo innovativo a questo processo fisiologico attraverso gli ormoni bioidentici naturali, la cura più moderna e avanzata per i sintomi tipici della menopausa.

La terapia prevede l’uso di ormoni completamente naturali, caratterizzati dalla stessa struttura molecolare degli ormoni prodotti dall’organismo, con la possibilità di prescrivere gli ormoni bioidentici in modo personalizzato per ogni paziente.

In questo modo vengono proposte cure su misura costruite intorno alla persona secondo i principi della Medicina di Precisione, per ristabilire l’equilibrio ormonale nelle donne in menopausa mediante un percorso terapeutico specifico e accurato elaborato sulla persona.

Nel libro del Dott. Claudio Tomella vengono spiegati in modo dettagliato tutti i benefici degli ormoni bioidentici naturali per le donne in menopausa, per capire cosa sono, come si usano, per quanto tempo si prendono e quali sono i rischi.

Vengono spiegate anche le differenze tra gli ormoni bioidentici e la TOS tradizionale o gli ormoni bioidentici di sintesi, inoltre sono illustrati gli esami più innovativi disponibili oggi, gli effetti dei vari ormoni come estradiolo, estriolo, progesteronem, DHEA e testosterone e il loro ruolo in processi come la sessualità, l’invecchiamento, la prevenzione, l’osteoporosi e lo skin aging.

La lettura del libro “Rinascere con gli Ormoni Bioidentici Naturali: La guida definitiva per vivere al meglio la Menopausa” consente a chiunque di comprendere in che modo gli ormoni bioidentici possono ridurre o rimuovere i sintomi tipici della menopausa.

Il tutto aiutando le donne a ritrovare l’energia e la voglia di vivere, a migliorare la qualità del sonno, ad aumentare la lucidità mentale, a rafforzare la memoria e a incrementare la concentrazione.

BioEquilibrio Ormonale®: il metodo più evoluto per ottenere salute, benessere e longevità a 360 gradi

Il libro scritto dal Dott. Claudio Tomella presenta in maniera chiara, completa e comprensibile tutti i vantaggi degli ormoni bioidentici naturali per le donne in menopausa.

Questo lavoro è basato su 30 anni di attività in diversi campi della medicina, come la nutrizione, la medicina anti-aging e l’endocrinologia, ma anche sui riscontri diretti ottenuti con i pazienti che sono riusciti a ritrovare l’equilibrio nella menopausa grazie agli ormoni bioidentici naturali e dal continuo confronto con medici di fama internazionale.

Il Dott. Tomella ha anche messo a punto il metodo del BioEquilibrio Ormonale®, la cura più moderna e avanzata per ottenere salute, benessere e longevità a 360 gradi. Questo metodo esclusivo agisce su tutti i topics che governano la salute e l’invecchiamento, ossia la nutrizione funzionale, i nutrienti e fito nutrienti ad azione ormonale, la detossicazione del fegato, la tiroide, i surreni, gli ormoni bioidentici e lo stile di vita (attività fisica, controllo dello stress, sonno, ecc…).

Il metodo del BioEquilibrio Ormonale® permette di applicare al meglio la medicina anti-aging, per vivere una vita più serena migliorando l’energia e prevedendo le malattie tipiche dell’invecchiamento, utilizzando gli strumenti e le cure più innovative attualmente disponibili.

La conoscenza maturata dal Dott. Claudio Tomella in tutti questi anni consente di garantire un approccio alla persona e alla malattia a 360 gradi, l’unico modo realmente efficace per approcciarsi alle patologie e mantenere la salute nel tempo.